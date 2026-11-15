경주시 투자유치단, 美 한인 경제인에 세계한상대회 참여 요청

경북 경주시가 미국 동남부 지역 동포 경제인들과 만나 투자협력 방안을 논의하고, 내년 경주에서 열리는 세계한상대회 참여를 요청했다고 15일 밝혔다.

경주시 투자유치대표단은 현지시간 10일 미국 앨라배마주에서 한인 경제단체와 기업 관계자 등이 참석한 가운데 동포 경제인 간담회를 열었다.

주낙영 경주시장을 비롯한 경주시 투자유치대표단이 현지시간 10일 미국 현대자동차 앨라배마 생산법인을 방문해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

간담회에는 신동준 미국 동남부 상공회의소 연합회장과 김문규 이사장, 최연철 애틀랜타 상공회의소 회장, 조창원 앨라배마 상공회의소 회장, 이경철 애틀랜타 민주평통협의회장 등이 참석했다.

시는 지난해 APEC 정상회의 개최 성과와 지역 산업·투자환경, 역사문화 관광자원을 소개하고 경제협력 확대 방안을 논의했다. 특히 내년 세계한상대회를 계기로 경주를 방문해 줄 것도 요청했다.

대표단은 이날 몽고메리의 현대자동차 앨라배마 생산법인(HMMA)과 오번의 자동차부품기업 인팩(INFAC) 신규 공장도 방문했다.

현대차 공장에서는 주요 생산공정을 둘러보고 미국 자동차시장과 공급망 동향을 살폈다. 관세·환율 등 통상환경 변화가 자동차산업에 미치는 영향에 대해서도 의견을 나눴다.

주낙영 경주시장을 비롯한 경주시 투자유치대표단이 현지시간 10일 미국 현대자동차 앨라배마 공장에서 관계자의 설명을 듣고 있다.

이어 인팩 신규 공장에서 북미 부품 공급망 운영 현황을 듣고, 경주지역 자동차부품산업과의 협력 가능성을 논의했다.

인팩은 자동차용 케이블과 솔레노이드 밸브, 친환경차 배터리 관련 부품 등을 생산하는 국내 기업으로, 해외 11개국에서 사업을 운영하고 있다.

앞서 지난달 13일 준공한 앨라배마 공장에는 초기 투자금 약 1400만 달러가 투입됐으며, 내년부터 전기차·하이브리드 차량용 부품을 본격 양산할 예정이다.

주낙영 시장은 "글로벌 기업·동포 경제인들과의 교류를 지역 산업 경쟁력 강화 및 신규 투자유치로 이어가겠다"며 "내년 경주 세계한상대회에도 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.

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