“등 뒤 화살” 이어 “개혁 방해” 경고…최민희 감찰 갈등 속 李대통령 잇단 작심 발언

더불어민주당 지도부가 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰을 놓고 충돌하는 가운데 이재명 대통령이 이틀 연속 강도 높은 메시지를 내놨다. 전날 “등 뒤에서 날아오는 화살”을 언급한 데 이어 이번에는 개혁을 명분으로 개혁을 방해하는 행태를 용납하기 어렵다고 경고했다. 특정 인물을 거론하지는 않았지만, 여권 내 갈등이 격화한 상황에서 당내 강경파를 겨냥한 발언이라는 해석이 나온다.

이 대통령은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 ‘말이 아니라 행동으로’라는 제목의 글을 올리고 “개혁정책 시행으로 불이익을 입는 당사자가 반발하는 것은 이해할 수 있지만, 개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 “국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 ‘인기 얻는 일’이 아니라 ‘국가와 국민에게 필요한 일’을 해야 한다”고 강조했다.

이어 경제·민생·부동산·세제·재정개혁과 공공기관 통폐합 및 지방 이전, 검찰·경찰·국방개혁 등을 열거하며 “진정한 개혁은 수많은 이해당사자의 반발을 피할 수 없는 인기 없는 일”이라고 했다. 지지율 하락을 이유로 개혁을 비난하기보다 정책의 필요성과 국민 전체의 이익을 먼저 따져야 한다는 것이다.

그러면서 “개혁은 자신의 정치적 이익이 아니라 국리민복이 기준이 되어야 하고, 멋진 선언이나 선명한 주장이 아니라 실행을 통한 성과로 증명되어야 하는 것”이라고 강조했다.

이 대통령의 발언은 최 최고위원을 둘러싼 논란으로 민주당 지도부의 갈등이 깊어진 가운데 나왔다. 최 최고위원은 지난달 경기 남양주시에서 열린 비공개 당원 간담회에서 “지금 우리가 다 까먹었는데요. 윤석열 탄핵에 (이재명) 대통령도 반대했다”고 말한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐다.

이에 청와대는 지난 12일 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 최고위원의 주장이 “사실무근”이라며 강한 유감을 표했다. 김민석 민주당 대표도 최 최고위원의 잇단 언행 논란에 대해 당 윤리감찰단에 감찰을 지시했다.

최 최고위원과 이성윤·한민수 최고위원은 이튿날인 13일 최고위원회의에 불참하고 기자회견을 열어 반발했다. 이들은 윤리감찰을 “악의적 프레임 전환 시도”라고 비판하며 오히려 김 대표가 감찰을 받아야 한다고 주장했다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 지난 13일 국회 소통관에서 이재명 대통령의 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

다만 최 최고위원은 자신의 부정확한 발언에 대해서는 거듭 사과했다. 15일 SNS에 “저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다”며 “다시 한 번 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 전날에도 당내 갈등을 떠올리게 하는 글을 올렸다. 민주당 대표 시절 비서실장을 지낸 천준호 원내운영수석부대표의 인터뷰 영상을 X에 공유하며 “여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라고 적었다.

해당 영상에서 천 의원은 2023년 9월 이 대통령의 체포동의안이 국회에서 가결됐을 당시 당내 갈등을 회고했다.

이 대통령이 이틀 연속 내부의 공격과 개혁 방해를 경계하는 메시지를 내놓으면서 여당 내 갈등을 우려하는 것 아니냐는 해석이 나온다. 다만 이 대통령은 두 게시물에서 최 최고위원 등 특정 정치인을 직접 지목하지 않았다.

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