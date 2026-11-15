중앙부처 세종 이전 앞두고…수도권~세종 통근버스 5년 만에 재개 추진

정부가 수도권과 세종을 오가는 공무원 통근버스 운행 재개를 추진한다. 내년부터 수도권 중앙행정기관의 세종 이전이 본격화하는 가운데 당장 거주지를 옮기기 어려운 공무원들의 출퇴근을 지원하기 위한 조치다.

15일 행정안전부에 따르면 정부는 2027년 수도권∼정부세종청사 통근버스 약 30대의 운행을 위한 예산 증액을 국회에 요구했다. 현재 국회에서는 관련 예산을 심의하고 있다. 예산이 확보돼 내년부터 운행이 재개되면 5년 만의 부활이다. 앞서 행안부는 세종시의 정주 여건 개선 등을 이유로 2022년부터 수도권∼세종청사 통근버스 운행을 중단했다.

3일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관 대강당에서 열린 2차 중앙행정기관 세종 이전 공청회에서 국가공무원노조와 산하 방송미디어통신위원회 지부 조합원들이 ‘졸속이전 반대’ 피켓 등을 들고 있다. 연합뉴스

정부가 통근버스 운행을 재개하는 이유는 당장 거주지를 옮기기 어려운 공무원들의 사정 때문이다. 행안부가 최근 방송미디어통신위원회와 개인정보보호위원회 등 23개 기관의 세종 이전 계획을 발표한 뒤, 이전 기관 소속 공무원들을 위한 출퇴근 대책이 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

특히 현재도 서울∼오송 구간 고속열차 승차권을 구하기가 쉽지 않은 상황에서 이전 기관이 늘어나면 교통 불편이 더욱 커질 수 있다는 우려도 나왔다. 인사혁신처는 이전 대상 기관 공무원들을 대상으로 통근버스 이용 의향 등에 대한 기초 수요조사를 했다.

지난 3일 행안부가 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 ‘중앙행정기관 등의 이전계획 변경안’ 공청회에서도 이전 시기 재검토와 주택공급 문제 등이 제기됐다. 1차 이전 당시 시행했던 주택 특별공급을 검토할 필요가 있다는 제언도 나왔다.

다만 정부는 아직 구체적인 노선이나 출발 지점에 대한 수요조사까지 진행하지 않았다. 예산이 확보되면 실제 이전 시기에 맞춰 추가 수요조사를 실시하고 세부 운행 계획을 마련할 방침이다.

3일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 과천 시민들이 과천청사 이전 반대 시위를 하고 있다. 연합뉴스

운행 방식은 과거 수도권과 세종을 연결했던 통근버스와 유사할 것으로 보인다. 당시에는 서울역과 사당, 양재 등 수도권 여러 거점에서 출발하는 통근버스가 운영됐다. 운행 기간도 공무원들 주거가 안정될 때까지 시적으로 운영하는 방안이 검토되고 있다.

한편 행안부는 서울·과천 등 수도권 정부청사에서 근무하는 공무원들의 편의를 위한 통근버스를 내년에 대폭 감축할 계획이다. 행안부에 따르면 ‘2027년 공무원 통근버스 운행사업’ 예산은 35억8800만원으로, 올해(56억9300만원)보다 21억500만원(37.0%) 줄었다. 반면 세종·대전 청사 통근버스 예산은 올해와 동일한 25억6700만원으로 편성됐다.

수도권 청사 통근버스 운행 감축은 올해 정부가 실시한 ‘통합재정사업 성과평가’ 결과에 따른 조치다. 서울·과천 청사는 세종·대전 청사보다 대중교통 이용 여건이 양호하다는 판단이 반영됐다.

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