모레노를 클린스만에 빗댄 이천수 폭탄발언…“초등부도 욕먹을 수비”

한 골 차로 따라붙으며 반전의 기회를 잡았지만, 승부를 뒤집기에는 역부족이었다. 상대의 공세를 제대로 제어하지 못한 수비는 허점을 드러냈고, 어렵게 만든 득점 기회도 승리로 연결하지 못했다. 전 국가대표 축구선수 이천수는 한국 축구대표팀의 패배를 단순한 결과 이상의 문제로 바라봤다. 선수 간 간격부터 기본적인 수비 대응, 감독의 교체 전략까지 조목조목 짚으며 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대표팀에 쓴소리를 쏟아냈다.

대한민국 전 국가대표 축구선수 이천수. 이천수 SNS

15일 축구계에 따르면 이천수는 전날 자신의 공식 유튜브 채널 ‘리춘수’에서 이황재·강성주 K리그 해설위원과 함께 한국과 사우디아라비아의 친선경기를 분석했다. 특히 선수들 사이의 간격이 크게 벌어져 유기적인 협력 수비가 이뤄지지 않는 장면을 두고 “클린스만 축구 같다”고 맹폭했다. 과거 위르겐 클린스만 감독 체제에서 반복됐던 조직력 부재를 연상시킨다는 지적이다.

개별 수비 장면에 대한 비판도 거침없었다. 상대 공격수가 한국 수비진 사이를 파고드는 상황에서 수비수가 발만 뻗으며 돌파를 허용하자 이천수는 “저건 초등부도 욕먹는 짓”이라고 지적했다. 이어 “발만 딱 뻗으니까 그대로 제치고 들어간다”고 꼬집었다. 상대의 움직임을 예측하고 동료와 협력해 공격을 차단하기보다 눈앞의 공에만 반응하는 수비를 문제 삼은 것이다.

감독의 선수 교체 방식도 도마 위에 올랐다. 여러 선수를 한꺼번에 투입하는 장면을 본 이천수는 “시험하는 것처럼 하지 말고 실전처럼 해야 한다”고 강조했다. 선수 개개인의 기량을 확인하는 데 치중하기보다 경기 흐름과 팀 전체의 균형을 고려해 조직력을 유지해야 한다는 취지다.

대표팀을 둘러싼 어수선한 분위기도 우려했다. 이천수는 선수들의 움직임이 평소보다 위축돼 보인다면서 “기운이 조금 침체한 것 같다. 언론에 많이 나오니까 위축되고 좀 가라앉아 있다”고 진단했다. 최근 손흥민(로스앤젤레스FC)과 김민재(바이에른 뮌헨) 등 주요 선수들이 공동 성명을 발표하며 선수단 내부 갈등설을 진화하려 했지만, 경기장에서 달라진 모습을 보여주지 못한다면 팬들의 신뢰를 회복하기 어렵다는 것이다.

그는 “내부에서 문제가 생겼더라도 이를 마무리하려는 시점에는 경기력이 달라야 한다”고 강조했다. 이어 “한 경기로 팬들이 다시 대표팀을 찾게 만들어야 하는 만큼 경기력이 달라야 한다”고 목소리를 높였다. 선수들이 일부러 경기에 소홀히 임하는 것은 아니라면서도, 부진한 경기력이 팬들에게 잘못된 인상을 줄 수 있다는 점을 경계했다.

한국은 지난 13일 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 친선경기에서 2-3으로 패했다. 한국이 사우디에 패한 것은 21년 만이다. 전반 추가시간 마르완 알사하피에게 선제골을 내준 한국은 후반 2분 설영우(아우크스부르크)의 크로스를 오현규(베식타시)가 마무리하며 균형을 맞췄다. 그러나 후반 11분 모하메드 칸노, 14분 압둘일라 알암리에게 연속 실점하며 다시 끌려갔다. 후반 23분 황희찬(샬케)의 패스를 받은 이재성(마인츠)이 만회골을 넣었지만, 끝내 동점골은 나오지 않았다.

이천수는 패배 속에서도 공격진의 달라진 모습에는 긍정적인 평가를 내렸다. 설영우는 그동안 지적받았던 크로스의 정확도를 끌어올렸고, 몸 상태에 대한 우려가 있었던 황희찬도 특유의 돌파를 앞세워 골을 기록했다. 기존에 제 기량을 보여주지 못했던 선수들이 공격에서 경쟁력을 드러냈다는 것이다.

하지만 개별 선수들의 반등이 팀의 승리로 이어지지 못했다는 점은 아쉬움으로 남았다. 이천수는 “그동안 제 기량을 보여주지 못했던 선수들이 살아나 골까지 넣었다면 보통은 이겨야 한다”며 “그런데도 패했다는 것이 문제”라고 지적했다.

끝으로 이천수는 대표팀 선수들이 일부러 뛰지 않는 것은 아니라고 선을 그으면서도 “대표팀이 분위기를 반전시키고 다시 회복했으면 좋겠다”며 응원의 뜻을 전했다. 사우디전 패배로 드러난 과제를 어떻게 해결하느냐가 모레노호의 향후 경쟁력을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

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