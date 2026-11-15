초소형 이어폰·카메라 수법 기상천외… “육안 검사론 한계” [AI에 뚫린 국가자격시험]

초소형 카메라와 스마트폰을 동원한 부정행위가 세무사 자격시험에서 확인돼 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험 감독에 비상이 걸렸다. 당국은 대응에 만전을 기한다는 방침이지만, 감독관 눈을 피하는 수법이 나올 수 있다는 우려가 크다. 수능 시험장용 전파탐지기는 내년 도입을 검토하고 있다. 올해 수능에선 초소형 전자기기 적발이 쉽지 않을 수 있다는 우려가 나온다.

15일 서울 시내 한 마트에 인공지능(AI) 스마트안경이 진열돼 있다. 이재문 기자

교육부는 세무사 시험 논란과 관련해 사실관계를 살펴보고 있다고 15일 밝혔다. 교육부 관계자는 “논란이 된 세무사 시험 내용을 같이 보는 중”이라며 “다만, 수능은 전자기기 사용을 엄격하게 금지하고, 감독관들도 경험이 풍부한 인력이 투입돼 (세무사 시험과) 환경이 다르다”고 했다.



청와대도 대응책 마련에 나섰다.



임광현 대통령 비서실장은 “청와대도 사안을 매우 엄중하게 보고 있다”며 “특히 수능이 있기 때문에 대책 마련에 부심해왔다”고 밝혔다.



국회 교육위원회는 세무사 시험 수석합격자 부정행위와 관련해 16일 전체회의를 열고 최교진 교육부 장관 등으로부터 현안보고를 받는다. 이날 전체회의에는 최 장관이 출석해 스마트안경을 이용한 부정행위에 대한 대책을 보고하고, 위원들의 질의에도 답할 예정이다.

19일 치러지는 전체 1312개 수능 시험장에는 스마트안경 전담요원이 배치된다.



시험장별 1명이 원칙이지만 지역별 여건에 따라 추가 배치할 수 있다.



서울을 포함한 각 교육청은 스마트안경 부정행위에 대비한 연수를 실시하고 있다. 서울시교육청은 11일 스마트안경 전담요원 239명 전원을 대상으로 연수를 진행했다. 전담요원들은 안경테의 모양과 두께, 카메라 렌즈와 스피커·마이크 구멍, 충전 단자 유무 등을 꼼꼼히 살필 예정이다.



수험생들은 수험장 내 전자기기 반입이 금지되고, 전자기기를 시험장에 갖고 올 경우 1교시 시작 전 감독관 지시에 따라 제출하게 돼 있다.



제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리된다. 시험 당일에는 스마트안경 제출을 안내하는 방송도 실시한다. 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 사용한 것으로 간주한다. 이 경우 다음 해 수능 응시 자격도 박탈된다. 반입하거나 단순 소지한 경우에는 해당 시험이 무효가 된다.



당국의 대응에도 우려는 여전하다.



박주형 경인교대 교육학과 교수는 스마트안경 수준을 넘어서는 부정행위가 발생할 가능성이 있다고 전망했다.



박 교수는 “온라인 커뮤니티 등을 보면 상상도 못 할 수법들이 많다”며 “스마트안경뿐 아니라 단추나 소형 이어폰 등 다양한 기법을 고려해 사전 점검이나 관리 감독에서 다양하게 문제를 인식하고 경각심을 가져야 할 것”이라고 했다.



감독관의 육안 확인에 의존해야 한다는 점도 걱정스러운 대목이다.



교육부는 수능 시험장용 전파탐지기는 내년부터 도입을 검토 중으로, 이번 수능에는 적용되지 않는다. 수험생이 몸에 초소형 이어폰 등 다른 전자기기를 몰래 부착하면 식별이 어려울 수 있다.



부정행위 단속 수위를 올렸다가 민원이 늘어날 것이라는 관측도 나온다. 교사들의 심리적 불안도 덩달아 높아질 수 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 나흘 앞둔 15일 서울 성북구 종로학원에 남은 일수가 붙어 있다. 최상수 기자

한국교원단체총연합회는 “첨단 전자기기를 이용한 부정행위까지 감독관 개인의 판단에 맡기는 것은 한계가 있다”며 “교육 당국이 명확한 확인 기준과 대응 절차를 마련하고, 확인 과정에서 발생할 수 있는 민원에 대해서도 감독관 보호 방안을 갖춰야 한다”고 주장했다.



앞서 대학은 물론 중·고교 내신평가에서도 인공지능(AI)이 탑재된 스마트안경 부정행위가 적발됐다.



시험장에서 스마트안경 착용 우려가 지속해 교육부는 최근 전국 중·고등학교를 대상으로 전수조사를 진행했다. 그 결과 중학교 1건, 고등학교 3건, 시기별로는 1학기 기말고사에서 3건, 2학기 중간고사에서 1건으로 총 4건이 발생했다. 교육부는 이달 셋째 주 2학기 기말고사가 예정된 만큼 수능 뒤에도 현장 유의사항을 지속 안내할 예정이다. 또 학교 내신평가의 공정성을 확보하기 위해 학생평가 관리를 강화할 계획이다.

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