무섭게 뛰는 전·월세… 4년 만에 최대폭 상승

부동산 시장의 전월세 불안이 지속되며 지난달 전월세 물가가 3년10개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. ‘전세의 월세화’ 현상 속에 지난달 월세는 12년10개월 만에 가장 많이 올랐고, 전세보증금은 최근 6년 새 35% 치솟으며 세입자 부담을 키우고 있다.

15일 서울 남산에서 바라본 서울시내 아파트 등 모습. 뉴시스

15일 국가데이터처에 따르면 지난달 전월세 소비자물가지수는 전년 동월 대비 1.4% 올랐다. 2022년 12월(1.4%) 이후 가장 큰 상승폭이다. 전월세 물가는 올해 1∼3월까지만 해도 0.9%로 0%대에 머물렀으나, 4월에 1.0%로 올라서더니 7월 1.1%, 8월 1.2%, 9월 1.3%, 10월 1.4%로 상승폭을 높여가고 있다. 특히 7∼10월엔 4개월 연속 상승 흐름을 보였는데, 2021년 1월(0.7%)∼2021년 5월(1.3%) 이후 처음이다. 당시엔 2020년 7월 말 시행된 주택임대차보호법 개정안의 영향으로 전세가가 크게 뛰었다.



지난달 전세와 월세의 물가를 구분해서 보면 월세 물가 상승률이 1.5%로 2013년 12월(1.5%) 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 최근 시장에서 전세의 월세화 현상이 가속화하면서 월세 물가가 뛴 것으로 보인다. 전세 물가 상승률도 1.4%로 2023년 2월(1.6%) 이후 최고치를 기록했다.



전월세 상승은 가계의 금융기관 대출 의존도를 끌어올렸다. 지난해 전세 가구의 평균 거주지 보증금은 2억1797만원으로, 2019년(1억6162만원)과 비교해 34.9% 늘었다. 같은 기간 전세 가구가 보증금 용도로 빌린 돈(담보·신용대출 합산)은 3033만원에서 4639만원으로 53.0% 증가하며, 보증금 상승폭보다 18.1%포인트 높게 나타났다.



전월세 상승세는 이달에도 지속되고 있다. 한국부동산원에 따르면 11월 둘째 주 서울 아파트 전셋값 누적 상승률은 9.28%로 매매가격 상승률(8.88%)을 웃돌았다. 월세가격도 지난 9월까지 7.68% 올랐다. 전월세 상승세는 서울 외곽 지역에서도 가파르다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 1∼10월 서울 노원·도봉·강북·금천·관악·구로구에서 월세 300만원 이상인 아파트 거래는 41건으로 전년 동기(15건) 대비 173.3% 증가했다.

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