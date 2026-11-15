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美 연준 “AI發 투자부채 90년대 통신버블 곧 넘어서”

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조병욱 기자 brightw@segye.com

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금융위기 위험성 경고
“장부 밖 보증 2조弗 숨은 뇌관”

젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 엔비디아를 중심으로 한 인공지능(AI) 투자 생태계에 불확실성이 커지는 가운데, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 AI 투자 열풍으로 주가가 고평가돼 있다는 경고를 내놓았다. AI 데이터센터를 짓느라 불어난 빚과 각종 보증이 미국 금융 시스템의 약한 고리가 될 수 있다는 지적이다.

연준은 13일(현지시간) 공개한 금융안정보고서에서 “주식 가치평가 지표는 ‘초지능(SI)’에 대한 시장의 열광에 일부 힘입어 높은 수준을 유지했다”고 진단했다. SI는 도널드 트럼프 대통령이 지난 9월 행정명령으로 연방기관에 AI 대신 쓰도록 한 용어다.

워싱턴DC에 위치한 미국 연방준비제도 건물. 로이터연합뉴스
워싱턴DC에 위치한 미국 연방준비제도 건물. 로이터연합뉴스

보고서에 따르면 AI용 컴퓨팅 설비를 짓기 위해 기업들이 올해 10월까지 발행한 부채는 6800억달러(약 911조원)를 넘는다. 2023년 연간 발행액 1300억달러의 약 5배다. 연준은 이런 투자 속도가 1990년대 말 통신망 투자 붐을 “비교적 곧” 넘어설 수 있다고 내다봤다.

재무제표에 빚으로 잡히지 않는 지급 약속은 더 빠르게 늘었다. 아마존·알파벳·엔비디아 등 7개 빅테크가 맺었지만 아직 사용이 시작되지 않은 임차 계약은 1조달러를 넘었다. 사용 여부와 관계없이 대금을 내기로 한 장기 계약과 각종 보증도 합쳐서 2조달러를 웃돌았다.

빅테크는 이런 계약과 보증으로 신용이 약한 데이터센터 개발업체 등의 자금 조달을 돕고 그 기업에 직접 투자도 한다. 연준은 이런 거래가 ‘순환 금융’ 구조를 만든다며 “이들 기업의 경기 하강에 대한 경제적 노출은 재무제표상 부채가 시사하는 것보다 상당히 클 수 있다”고 지적했다.

시장의 불안도 커졌다. 연준 산하 뉴욕 연방준비은행이 9∼10월 금융시장 전문가 23명에게 물었더니 87%가 AI를 금융 시스템의 위험 요인으로 꼽았다. 올봄 조사(50%)보다 크게 늘어난 수치다. 주가 등 위험자산 가격 조정(52%), 장기 금리 상승(48%), 사이버 공격과 재정 부채 지속가능성(각 43%)이 뒤를 이었다.

연준은 기업 투자가 기대만큼 수익을 내지 못해 이익이 꺾이면 자산 가격 하락과 대출 조이기, 투자 축소가 이어질 수 있다고 봤다. 빚을 내 투자한 쪽이 주식 등을 팔면 하락 폭이 더 커질 수 있다는 분석도 내놨다. 헤지펀드의 레버리지는 올해 1분기가 2013년 통계 작성 이래 가장 높았다. 은행들이 보유한 채권의 평가손실은 2분기 기준 약 3300억달러였다. 연준은 다만 은행 부문은 자본비율이 높아 “전반적으로 건전하고 회복력 있는 상태”라고 평가했다.


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