美 연준 “AI發 투자부채 90년대 통신버블 곧 넘어서”

젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 엔비디아를 중심으로 한 인공지능(AI) 투자 생태계에 불확실성이 커지는 가운데, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 AI 투자 열풍으로 주가가 고평가돼 있다는 경고를 내놓았다. AI 데이터센터를 짓느라 불어난 빚과 각종 보증이 미국 금융 시스템의 약한 고리가 될 수 있다는 지적이다.



연준은 13일(현지시간) 공개한 금융안정보고서에서 “주식 가치평가 지표는 ‘초지능(SI)’에 대한 시장의 열광에 일부 힘입어 높은 수준을 유지했다”고 진단했다. SI는 도널드 트럼프 대통령이 지난 9월 행정명령으로 연방기관에 AI 대신 쓰도록 한 용어다.

워싱턴DC에 위치한 미국 연방준비제도 건물. 로이터연합뉴스

보고서에 따르면 AI용 컴퓨팅 설비를 짓기 위해 기업들이 올해 10월까지 발행한 부채는 6800억달러(약 911조원)를 넘는다. 2023년 연간 발행액 1300억달러의 약 5배다. 연준은 이런 투자 속도가 1990년대 말 통신망 투자 붐을 “비교적 곧” 넘어설 수 있다고 내다봤다.



재무제표에 빚으로 잡히지 않는 지급 약속은 더 빠르게 늘었다. 아마존·알파벳·엔비디아 등 7개 빅테크가 맺었지만 아직 사용이 시작되지 않은 임차 계약은 1조달러를 넘었다. 사용 여부와 관계없이 대금을 내기로 한 장기 계약과 각종 보증도 합쳐서 2조달러를 웃돌았다.



빅테크는 이런 계약과 보증으로 신용이 약한 데이터센터 개발업체 등의 자금 조달을 돕고 그 기업에 직접 투자도 한다. 연준은 이런 거래가 ‘순환 금융’ 구조를 만든다며 “이들 기업의 경기 하강에 대한 경제적 노출은 재무제표상 부채가 시사하는 것보다 상당히 클 수 있다”고 지적했다.



시장의 불안도 커졌다. 연준 산하 뉴욕 연방준비은행이 9∼10월 금융시장 전문가 23명에게 물었더니 87%가 AI를 금융 시스템의 위험 요인으로 꼽았다. 올봄 조사(50%)보다 크게 늘어난 수치다. 주가 등 위험자산 가격 조정(52%), 장기 금리 상승(48%), 사이버 공격과 재정 부채 지속가능성(각 43%)이 뒤를 이었다.



연준은 기업 투자가 기대만큼 수익을 내지 못해 이익이 꺾이면 자산 가격 하락과 대출 조이기, 투자 축소가 이어질 수 있다고 봤다. 빚을 내 투자한 쪽이 주식 등을 팔면 하락 폭이 더 커질 수 있다는 분석도 내놨다. 헤지펀드의 레버리지는 올해 1분기가 2013년 통계 작성 이래 가장 높았다. 은행들이 보유한 채권의 평가손실은 2분기 기준 약 3300억달러였다. 연준은 다만 은행 부문은 자본비율이 높아 “전반적으로 건전하고 회복력 있는 상태”라고 평가했다.

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