독점적 공급망·670조 AI지원 빨간불… “돌아와, 젠슨” 청원 봇물 [젠슨 황 퇴진 파장]

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)가 불륜 스캔들로 사퇴하면서 인공지능(AI) 산업을 선도해 온 엔비디아가 ‘리스크 관리 시험대’ 위에 서게 됐다. 황 전 CEO의 퇴진이 엔비디아 투자 전략에 적지 않은 영향을 미칠 수 있어서다. 그가 직접 주도했던 공급망 관리와 AI 산업 금융지원 구상도 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다.

14일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 엔비디아는 황 전 CEO 퇴진에도 단기적으로는 평소처럼 사업을 이어갈 것으로 전망된다. AI 연산 수요가 여전히 강하고 향후 2년간의 제품 개발 계획도 마련돼 있기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)가 불륜 스캔들로 사퇴하면서 인공지능(AI) 산업을 선도해 온 엔비디아가 ‘리스크 관리 시험대’ 위에 서게 됐다. AFP연합뉴스

다만 월가와 고객사들 사이에서는 리더십 공백에 따른 의사결정 지연과 연구개발(R&D) 로드맵 차질을 우려하는 목소리가 커지고 있다. 미국 자산운용사 가벨리펀즈의 반도체 애널리스트 마키노 류타는 블룸버그 인터뷰에서 “2029~2030년쯤 황 전 CEO의 공백이 드러날 수 있다”며 “엔비디아가 경쟁사에 점유율을 내줄 가능성이 크고, 장기적으로 AI 인프라에 들어가는 투자도 줄어들 수 있다”고 말했다.

일론 머스크 테슬라 CEO도 엑스(X)에 황 전 CEO의 부재가 엔비디아의 공급망 장악력 약화로 이어질 것이라고 지적했다. 그는 “젠슨은 엔비디아에서 공급망 관리를 훌륭하게 이끌었지만, 그 계약 중 다수는 서면 계약 아닌 젠슨과의 악수만으로 이뤄졌다”며 “젠슨이 없다면, 적어도 몇몇 핵심 계약을 잃게 될 것”이라고 적었다.

이 같은 지적이 커지면서 우리 정부도 엔비디아 측과의 그래픽처리장치(GPU) 공급 등에 대해 긴급 점검에 나섰다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 지난 13일 사회관계망서비스(SNS)에서 “오늘 오전 제2차관 주재로 엔비디아 측과 현안 점검 회의를 열었다”며 “한국에 대한 엔비디아의 첨단 GPU 26만장 공급과 기존 협력 사업 계획을 재확인했다”고 밝혔다. 국가인공지능전략위원회도 이날 국내 AI 산업과 공급망 영향을 점검하기 위해 긴급회의를 열었다.

사옥 앞에 놓인 꽃과 양초 한 여성이 12일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사 앞 간판을 지나치고 있다. 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)가 중국 첩자로 의심되는 여성 및 임직원과의 불륜으로 CEO직에서 사실상 해임되면서 엔비디아의 미래 전략에 대한 우려가 커지고 있다. 산타클라라=AFP연합뉴스

안팎의 불안을 고려한 듯 엔비디아는 17일 예정된 실적설명회에서 고객사들이 기존 칩 주문을 유지하고 있는지 중점 설명할 계획이라고 밝혔다.

시장은 황 전 CEO 퇴진이 엔비디아는 물론 은행과 사모신용 시장까지 흔들지 주시하고 있다. 황 전 CEO는 글로벌 빅테크 기업에 투자하거나 데이터센터 기업의 지분을 확보하는 등 AI 산업 전반에 걸쳐 대규모 투자와 금융거래를 주도해왔다. 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 황 전 CEO가 지난 8월 월가 대형 금융기관들을 규합하며 성사시켰던 5000억달러(약 670조원) 규모의 AI컴퓨팅 관련 금융지원 구상은 유동적인 상황에 놓이게 됐다. 당초 참여하기로 했던 금융기관 6곳 중 최소 1곳이 전날 참여 철회를 논의한 것으로 전해졌다. 계획 자체가 무산될 수 있다는 전망까지 나온다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 나란히 앉은 앨리스 황. 로이터연합뉴스

황 전 CEO과 앨리스 황 스캔들에 엮인 도널드 트럼프 행정부도 시끄럽다. 영국 가디언은 반부패 단체 ‘디클랩토크래시’의 분석을 인용해 트럼프 대통령이 지난해 5월 대중 반도체 수출 규제 완화를 발표하기 직전 엔비디아 주식 100만∼500만달러를 매수했다고 보도했다. 민주당은 트럼프 대통령이 황 전 CEO와의 개인적인 친분이나 사적인 이해관계 때문에 방관했다는 논란에 대해 공식적인 조사를 위한 절차에 들어갔다. 앨리스 황과 연계된 메가스피드 제재를 지연시킨 하워드 러트닉 미 상무장관은 이르면 다음달 상원 은행위원회에 출석한다.

여러 논란에도 엔비디아 투자자와 직원들은 황 전 CEO 복귀를 바라고 있다. 엔비디아의 주요 주주인 얼티미터 캐피털의 브래드 가스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 공식 서한을 이사회에 보냈다. 이들은 “모든 사실이 밝혀지기 전에 (CEO가) 교체되는 불필요한 성급함을 피하고 신중한 절차를 거칠 자격이 있다”고 주장했다.

온라인 청원 ‘스탠드 위드 젠슨’도 등장했다. 서명 동의는 이날 이미 14만건을 훌쩍 넘어 15만건에 육박했다. 이 청원에는 머스크 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 Y콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등도 이름을 올렸다. 박현주 미래에셋그룹 회장도 이 온라인 청원에 동참한 것으로 확인됐다. 박 회장은 한국 투자자들이 엔비디아와 관련해 투자한 규모만 30조원에 달한다는 점을 언급하며 “AI 생태계에도 문제가 될 수 있는데 엔비디아 이사회가 너무 빨리 결정했다”고 주장한 것으로 전해졌다.

그러나, 황 전 CEO에게 불리한 주장도 속속 제기돼 복귀가 이뤄질지는 미지수다. 미국 뉴욕포스트는 엔비디아 사정에 정통한 관계자들을 인용해 황 CEO가 재임 중 임원 회의에서 한 고위 간부에게 “죽었으면 좋겠다”고 폭언을 했고, 본사에서 열린 다른 회의에선 고위 임원을 향해 물병을 던졌다고 보도했다. 앞서 황 CEO의 전기를 쓴 작가 스티븐 위트가 지난 12일 미국 뉴욕타임스(NYT)에 낸 기고문에서도 유사한 주장을 한 바 있다. 당시 기고문에서 위트는 “겸손한 황 CEO의 모습은 연기였을 뿐”이라면서 그가 자신의 의견에 반대하는 경영진에게 공개적으로 폭언을 해왔다고 적었다.

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