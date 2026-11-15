“백인 아닌 대만계라” “美 민주당의 희생양” 젠슨 황 감싸는 중화권 매체들 [젠슨 황 퇴진 파장]

일부 중국 매체는 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 퇴진 배경에 그가 백인이 아닌 대만계 미국인이라는 점이 작용했다는 분석을 내놨다.



중국 관영 환구시보 총편집인을 지낸 후시진은 지난 13일(현지시간) 소셜미디어를 통해 황 전 CEO의 퇴진에 대해 “근본 원인은 그가 화인(조상이 중국 민족이지만 현지국적을 취득한 사람)이기 때문”이라고 주장했다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자. 로이터연합뉴스

일론 머스크 테슬라 CEO의 사생활 문제는 그의 사업에 아무 영향을 주지 못했지만, 황 전 CEO는 의혹이 제기된 직후 곧바로 무너졌다는 점이 대조적이라는 것이다. 그는 “화인이 세계에서 가장 중요한 반도체 회사를 장악하고 인공지능(AI) 산업의 발전 방향을 정하는 것을 미국 사회가 매우 믿지 못했고, 매장해버렸다”고 주장했다.



홍콩매체 홍콩01도 황 전 CEO가 “화인이라는 원죄를 피하지 못했다”고 주장했다. 그러면서 미국 국가안보전략 결정권자들이 보기에 대만계 ‘반도체 황제’가 미국과 세계 AI의 목을 잡고 있는 상황을 용인할 수 없었을 것이라 추정했다.



미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 도널드 트럼프 대통령과 밀착하는 행보를 보여 온 황 전 CEO가 희생양이 됐다는 주장도 제기됐다.



중국 관영 베이징르바오의 소셜미디어 계정인 ‘창안제즈스’는 “민주당이 황 전 CEO의 퇴진을 기획했다는 증거는 없다”면서도 “트럼프 대통령의 귀빈이었던 젠슨 황은 이번 당파 싸움의 영향을 받을 수밖에 없었다”고 주장했다. 매체는 황 전 CEO가 미·중 간 AI 경쟁에서 균형을 잡는 매우 특별한 역할을 해왔다는 점을 인정해야 한다면서 “엔비디아 자체의 전환점일 뿐 아니라 미국의 대중국 반도체 수출 정책에도 전환점이 될 수 있다”고 내다봤다.

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