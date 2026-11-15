청년 근로자 절반이 비정규직… 23년 만에 최고

올해 청년층 임금근로자 중 비정규직 비율이 절반에 육박하면서 23년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 기업의 경력직 선호와 수시채용 확대로 상대적으로 경험이 부족한 청년층의 안정적인 일자리 진입이 어려워진 영향이다.



15일 국가데이터처의 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에 따르면, 올해 8월 기준 청년층(15~29세) 임금근로자 중 비정규직 비율은 46.0%로 2003년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다. 이 비율은 2023년(42.6%)부터 4년 연속 증가했다.

서울 시내 한 청년취업사관학교 인공지능(AI)·빅테크 기업 채용 연계 특화 캠퍼스에 청년들의 취업을 응원하는 문구가 게시돼 있다. 뉴시스

2003년 전체 임금근로자 중 비정규직의 비율은 32.6%에서 올해 38.5%로 5.9%포인트 상승했는데, 같은 기간 청년층의 비정규직 비율은 14.2%포인트나 높아졌다.



연령별로 보면, 올해 15~19세 임금근로자의 10.6%는 정규직, 89.4%는 비정규직으로 집계됐다. 20~29세는 이 비율이 각각 56.2%, 43.8%였다. 2003년에는 정규직과 비정규직 비율이 10대의 경우 각각 37.3%, 62.6%였고, 20대는 70.4%, 29.6%였다. 2003년까지만 해도 20대가 임금근로자로 취업하면 10명 중 7명이 정규직이었는데, 지금은 5~6명만 정규직이고 4명 남짓은 비정규직인 셈이다.



반면 같은 기간 30~50대의 비정규직 비율은 낮아졌다. 30대, 40대, 50대는 올해 8월 기준 비정규직 비율이 23년 전보다 각각 2.2%포인트, 7.0%포인트, 7.1%포인트 낮았다. 60대 이상은 4.4%포인트 높아지는 데 그쳤다.



이는 기업들이 업무에 즉시 투입할 수 있는 인력이나 경력자를 선호하는 경향이 강해진 영향으로 풀이된다. 한국경영자총협회가 100인 이상 기업 500개를 대상으로 한 올해 신규채용 실태조사에 따르면, 응답 기업의 67.6%는 직무 관련 업무 경험을 가장 중요한 채용 요소로 꼽았다.



데이터처는 기업의 경력직 선호와 수시채용 문화 확산 영향 등으로 청년층 취업자 감소가 지속되고 있다고 설명했다. 20대에 경험을 쌓고 30대 이후 본격적인 정규직 취업에 나서는 영향도 받은 것으로 보인다.



이에 청년층의 첫 일자리는 진입장벽이 상대적으로 낮은 서비스업종에 집중되는 모양새다. 올해 5월 취업 경험이 있는 청년층의 첫 일자리 중 숙박 및 음식점업 비중은 15.9%로, 13개 산업 중 가장 높았다. 지난달 고용동향에 따르면, 청년층 고용률은 42.9%로 2024년 5월 이후 30개월 연속 하락했다. 빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 “청년층의 취업 비중이 높았던 숙박·음식점업에서 (취업자) 감소가 컸다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지