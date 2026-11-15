“부정행위자 더 있지 않겠나” 불신 확산… 각종 시험 고득점자 잇따라 도마 위에 [AI에 뚫린 국가자격시험]

세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 사실을 자백하면서 최근 치러진 각종 시험의 고득점자들을 향한 의심의 눈초리가 짙어지고 있다. 온라인 커뮤니티에서는 법학적성시험(LEET·리트)을 비롯한 전문자격시험의 이례적인 고득점자들이 잇따라 도마 위에 오르고 있다. 국가시험 전반의 공정성에 대한 불신이 커지며 시급한 대책 마련이 필요하다는 지적이다.

15일 한씨의 AI 부정행위가 사실로 드러나자 각종 온라인 커뮤니티에서는 올해 이뤄진 전문자격시험 고득점자들에 대한 의혹도 커지고 있다.

지난 9월 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 연합뉴스

올해 7월 치러진 리트에서 만점을 기록한 서울대 치의학과 재학생 이모씨에 대한 부정행위 의혹이 대표적이다. 이씨는 리트가 처음 시행된 2008년 이후 19년 만에 언어이해와 추리논증 70문항을 모두 맞힌 첫 전 영역 만점자다.

일부 누리꾼들은 이씨의 이례적인 성적 향상을 의심의 근거로 내세우고 있다.

이씨는 2013학년도부터 총 다섯 차례 대학수학능력시험(수능)에 응시했으며, 2018학년도 수능에서는 국어 7등급을 받은 것으로 알려졌다. 이후 2024학년도 수능에서 국어 2등급을 기록하며 고려대 정치외교학과에 진학했고, 지난해 치러진 2026학년도 수능에서는 국어 만점을 포함해 전 과목 1등급을 받아 올해 서울대 치의학과에 입학했다.

이씨가 법학전문대학원(로스쿨) 진학 계획이 없는데도 리트에 응시해 만점을 받은 점과 시험지에 남긴 필기 흔적 등도 스마트안경을 활용한 부정행위 의혹을 키우고 있다.

논란이 커지자 이씨는 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 풀겠다며 공개 검증을 예고했다. 일반 수험생보다 11문항 많은 56문항을 제한시간보다 15분 짧은 65분 안에 풀겠다는 계획이다. 시험 장소와 감독관 선정, 촬영 및 송출 등을 외부 기관에 맡기고 금속탐지기를 이용한 신체 검사도 받겠다고 밝혔다.

실제 올해 리트에서는 스마트안경을 활용한 부정행위가 적발되기도 했다.

지난 7월19일 수도권의 한 시험장에서 추리논증 영역 시험 도중 스마트안경을 착용한 20대 응시자가 감독관에게 적발됐다. 법학전문대학원협의회는 해당 응시자의 성적을 취소하고 4년간 응시를 제한했다.

올해 관세사 시험에서 초시생이 1·2차 시험을 같은 해에 합격한 이른바 ‘생동차 합격자’가 이례적으로 늘었다는 주장도 나온다. 한 누리꾼은 “원래 생동차 1∼2명 정도 나오는데 이번 연도만 10명이 나왔다”며 의혹을 제기했다.

세무사 시험에서 만점에 가까운 점수를 받아 부정행위 의혹이 제기된 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 사실을 시인하고 경찰에 자수하는 등 AI 탑재 첨단기기나 AI 안경 등을 활용한 시험 부정행위 우려가 커지고 있는 15일 서울 시내 한 한국산업인력공단 국가자격시험장 모습. 뉴시스

이 밖에도 학점은행제 출신 의·치의학교육입문검사(MDEET) 수석, 감정평가사 동차 합격자 증가 및 일부 수석 합격자의 인터뷰 불발 등을 AI 부정행위 의혹과 연결 짓는 글들이 공유되고 있다. 다만 아직까지 이들 주장에 등장하는 수치와 이력은 공식 자료로 확인되지 않은 상태다.

누리꾼들 사이에서는 개별 합격자에 대한 의심을 넘어 시험 관리·감독 체계 자체에 대한 불신도 터져 나오고 있다. 한 수험생 커뮤니티 이용자는 “앞으로 수능을 포함해 모든 시험의 공정성이 걱정”이라고 우려했다.

반면 이번 사태로 정당한 노력으로 고득점을 받은 수험생들까지 피해를 볼 수 있다는 지적도 나온다. 한 누리꾼은 “진짜 노력해서 점수 올린 사람들도 의심받을 거 같아서 억울할 듯”이라고 적었다.

박순애 서울대 행정대학원 교수는 “AI가 활성화된 최근 3년간 치러진 시험에서 부정행위 가능성을 배제할 수 없다고 본다. 공정성에 대한 불신이 높아진 것은 당연하다”며 “신뢰 회복을 위해 시험장 금속탐지기 도입 등 전자기기에 대한 감시를 강화하고 적발 시 처벌 강도도 기존보다 더 강화할 필요가 있다”고 제언했다.

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