북·미대화 회의론… “가능성은 있다” [정상 외교 ‘슈퍼위크’]

중국 선전에서 18∼19일 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 북·미대화의 물꼬를 트는 계기가 될지 주목된다. 현재로선 가능성이 낮다는 게 대체적인 전망이지만 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 여러 차례 희망한 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지, 중국·러시아를 상대로 부쩍 분주해진 북한의 최근 외교적 움직임이 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 김정은 북한 국무위원장. AP연합뉴스

선전 에이펙을 앞두고 조현 외교부 장관은 지난 13일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 만나 한반도 평화와 안정, 북·미 회담 가능성 등을 논의했다.

이와 관련 외교부 고위 당국자는 왕 부장이 조 장관에게 지난달 김 위원장의 방중 등 최근 북·중 교류 상황에 대해 설명했다고 전했다. 이어 “기본적으로 중국과 북한의 관계는 경제 협력에 초점을 맞춘 것이라는 쪽으로 이야기했고, 그런 인상을 많이 받았다”며 “(북·미 정상회담 가능성에 대해) 중국 측으로부터 관련 설명을 들었다. 가능성은 있으나 크지는 않다는 인상을 받았다”고 말했다. 외신에 따르면 미 정부 당국자는 에이펙에서 북·미정상회담개최 계획은 없다고 밝혔다.

그러나 북·미 대화의 문이 완전히 닫힌 것은 아니라는 분석도 여전히 제기된다. 트럼프 대통령이 김 위원장과의 대화 의지를 거듭 밝혀온 데다 미국 정부도 북한과의 조건 없는 대화에 열려 있다는 입장을 유지하고 있다. 중간선거에서 대패한 트럼프 대통령이 북·미정상회담을 정치적 곤경에서 빠져나오기 위한 돌파구로 삼으려 할 수 있다는 전망도 나온다.

외교부 고위당국자는 “미국의 상황과 트럼프 대통령의 의지 등이 가장 중요한 변수고 북한이 이것을 얼마나 받아들이느냐가 중요하다. 현 상황에서는 가능성을 배제할 수 없다”며 “북·미 회담이 열린다면 우리는 반대하지 않는다. 그것이 한반도 경색을 완화하고 북한을 대화로 끌어내는 계기가 된다면 환영할 수 있다”고 말했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 지난 13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 만나 기념촬영을 하고 있다. 베이징특파원 공동취재단

북한이 최근 중국, 러시아와 외교적 접촉을 확대하는 점도 눈여겨볼 대목이다. 북·중·러 관계를 다지는 과정에서 북한이 미국과의 대화에 나설 수 있는 외교적 여건을 모색할 가능성이 있기 때문이다. 특히 이번 에이펙에서 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 3자 회담이 예정돼 있어 한반도 문제가 논의될지가 관심이다. 북·미 정상의 직접적인 만남이 성사되지 않더라도 미·중·러 정상 간 논의가 향후 북·미 대화의 환경을 조성하는 계기가 될 수 있다는 관측이 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지