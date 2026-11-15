李대통령 16일 순방길… 한반도 평화 지지 확보 목표

이재명 대통령이 16일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 순차적으로 참석하기 위한 3박4일간의 순방길에 오른다. 이 대통령은 통상·공급망과 초국가범죄 대응 등 실질적인 협력을 강화하는 동시에 주요국 정상들과의 양자외교를 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 지지를 확보할 계획이다. 특히 에이펙 기간 미·중·러 3국 정상회담이 예정돼 있어 한반도 문제가 논의될지도 주목된다.

이재명 대통령이 13일 서울 영등포구 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자료를 검토하고 있다. 청와대사진기자단

15일 청와대에 따르면 이 대통령은 16일 아세안 정상회의가 열리는 필리핀 마닐라로 출국해 첫 일정으로 한·아세안 정상회의에 참석한다. 지난해 제시했던 ‘한·아세안 포괄적 전략 동반자 관계’의 주요 이행 성과를 공유하고 협력 강화 방안을 논의할 예정이다. 한·메콩 정상회의에서는 핵심광물과 초국가범죄 대응 분야의 협력 방안을 논의한다. 이 대통령은 이튿날인 17일에도 아세안+3 정상회의와 취임 후 처음 참석하는 동아시아정상회의(EAS) 등 다자외교 일정을 소화한 뒤 18일 중국 선전으로 이동한다.



이 대통령은 최고경영자(CEO) 서밋 참석을 시작으로 에이펙 정상회의 공식 일정에 들어간다. 개최국인 중국의 시진핑 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬에도 참석한다. 19일에는 에이펙 정상회의 본회의에서 중동발 에너지 공급망 충격에 대한 대응과 다자무역질서 회복을 위한 협력을 강조할 예정이다. 지난해 경주 에이펙 정상회의에서 한국이 주도한 인공지능(AI) 협력과 인구구조 변화 대응 논의를 이어가는 방안도 추진한다. 이 대통령은 두 정상회의 기간 여러 국가 정상과의 양자회담도 추진할 예정이다.



이번 순방 기간 북·미 정상회담이 성사될 가능성은 크지 않다는 게 청와대의 판단이다. 다만 미국과 러시아가 19일 선전에서 미·중·러 3국 정상회담 개최를 공식 확인하면서 이 회담에서 한반도 문제가 다뤄질지에도 관심이 쏠린다. 이 대통령은 우리 정부의 한반도 평화공존 정책에 대한 아세안과 에이펙 회원국들의 지지를 재확인하고, 남북 및 북·미 대화 재개를 위한 건설적 기여를 당부할 예정이다.

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