국토부, 겨울철 도로살얼음 등 선제 대응

서울에 평년보다 12일 이른 첫눈이 내릴 정도로 겨울 추위가 본격화하면서 도로살얼음 등 결빙사고 우려가 커지고 있다. 국토교통부는 15일부터 24시간 제설대응체계를 가동하고 결빙취약구간을 집중 관리하는 등 겨울철 교통사고 예방에 나섰다.



국토부는 겨울철 폭설과 도로 결빙에 선제적으로 대응하기 위해 이날부터 내년 3월15일까지 4개월간 겨울철 도로 제설대책기간을 운영한다. 최근 5년 평균 사용량의 130% 이상인 제설제 약 66만t을 비롯해 제설장비 8200대와 제설인력 6000명을 확보했다. 대설이 잦거나 교통량이 많은 주요 구간 264곳에는 기상 예보에 따라 장비 579대와 인력 631명을 사전 배치해 집중 관리할 계획이다.

특히 눈에 잘 보이지 않아 대형 교통사고로 이어질 수 있는 도로살얼음 예방에 집중할 예정이다. 국토부는 24시간 제설종합상황실을 가동해 폭설과 도로 결빙에 신속하게 대응하기로 했다. 지난 2월 마련한 결빙사고 재발방지 대책에 따라 지정된 결빙취약지점 121곳에는 도로열선 32개소와 염수분사시설 89개소를 이달까지 확충할 방침이다.



국토부 장·차관도 제설대책 가동에 앞서 잇따라 현장점검에 나섰다. 홍지선 국토부 장관은 지난 13일 수원국토관리사무소를 찾아 수도권 제설 준비상황을 점검했다(사진). 홍 장관은 “수도권은 출퇴근길 교통량이 많아 강설 시 짧은 시간에도 극심한 교통혼잡과 사고로 이어질 수 있다”며 초기 대응과 사전 제설제 살포 등 철저한 대비를 당부했다. 특히 터널 입·출구와 급경사지, 그늘진 구간 등에서 도로살얼음 사고가 반복될 수 있다는 점을 지적하며 도로열선과 염수분사시설 등 안전시설의 적기 설치를 주문했다. 정의경 국토부 제2차관도 지난달 21일 강원지역 제설 현장을 점검했다.

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