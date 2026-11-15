[사설] 인천공항 사장에 항공 문외한… 정권 전리품 된 공기업 인사

인천국제공항공사가 지난 13일 주주총회를 열고 박남춘 전 인천시장을 제11대 사장 후보로 추천했다. 공사는 19일 오전 취임식을 열 예정이라고 밝혔다. 지난 2월 이재명 대통령과 이른바 ‘책갈피 달러’ 논란을 빚다 임기를 4개월 남기고 중도 사퇴한 국민의힘 소속 이학재 전 사장에 이어 또다시 정치인 출신이 공항 운영의 수장을 맡게 된 것이다. 공기업을 정권의 전리품처럼 취급하는 낡은 인사 관행이 되풀이되고 있다는 비판을 피하기 어렵다.



박 전 시장은 해양수산부 총무과장과 국립해양조사원장을 거쳐 노무현정부 청와대 국정상황실장과 인사수석을 지냈다. 이후 19·20대 국회의원과 인천시장을 역임했다. 행정 경험과 정무적 역량은 인정할 만하다. 하지만 항공이나 공항 운영 분야에서 직접 일한 경력은 전무하다. 세계 주요 공항과 경쟁하며, 항공 물류와 첨단산업의 관문 역할을 하는 인천공항을 이끌 전문성과 경영 능력을 갖췄는지 의문이다. 누가 봐도 납득하기 어려운 인사다.



한국수자원공사도 사정은 다르지 않다. 지난 13일 취임한 양승조 신임 사장 역시 4선 국회의원과 충남지사를 지낸 여권 중진 정치인이다. 조직 관리와 정책 조정 경험은 풍부하지만, 의정활동의 중심은 보건복지 분야였다. 물 관리와 댐 운영, 수자원 기술 분야의 전문성을 갖췄다고 보기는 어렵다. 홍수와 가뭄에 대응하고 반도체 등 첨단산업에 안정적으로 공업용수를 공급해야 하는 자리가 수자원공사 사장이다. 국가 산업 경쟁력에다 국민의 생명과 안전까지 걸린 중책을 정치적 경륜만으로 감당할 수 있을지 우려스럽다.



이뿐만이 아니다. 한국가스공사(홍의락)와 주택도시보증공사(HUG·최인호), 국민연금공단(김성주) 등 주요 기관의 사장·이사장에도 민주당 전 의원들이 잇따라 기용됐다. 물론 해당 분야의 국회 상임위원회 활동이나 관련 기관 운영 경험을 갖춘 인사도 있을 것이다. 문제는 개별 인사의 자격과 역량보다 정권과의 인연이 인선의 우선 기준이 되는 관행이다. 더욱이 윤석열정부의 공기업 인사를 ‘낙하산’이라고 강하게 비판했던 민주당 아닌가. 정권을 잡자마자 비슷한 행태를 반복하는 것은 자기모순이다. 공기업 인사부터 전문성과 경영 능력을 최우선 기준으로 삼는 원칙을 확립해야 한다. 말로만 능력과 실용을 외칠 일이 아니다.

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