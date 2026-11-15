[사설] AI 커닝으로 세무사 수석, 수능 관리·감독 만전 기해야

올해 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수했다. 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 어제 변호사 유튜브 방송에서 “1·2차 시험 모두 초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 생성형 AI로 전송해 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다”고 했다. 공정성과 신뢰성이 생명인 국가전문 자격시험 관리체계에 구멍이 뚫렸다는 점에서 충격적이다.



이번 부정행위의 특징은 그동안 알려진 AI 안경이 아닌 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 결합한 신종 수법이라는 점이다. 더욱 어처구니없는 것은 허술한 시험 감독이다. A씨는 1차 시험 때 교단 앞 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때는 첫째 줄 중앙에 앉아 시험을 치렀다. 감독관이 2명씩 배치돼 있었는데도 코앞에서 이뤄진 첨단 전자기기를 동원한 부정행위를 적발하지 못한 것이다. 감독관들은 특이사항이 없었다고 하고, 한국산업인력공단은 시험 관리가 정상이었다고 해명했다. AI 시험 부정 수법은 날로 진화하는데 관리·감독체계는 낡은 방식에 머물러 있으니 답답한 노릇이다.



시험 부정행위는 공정 경쟁의 가치를 훼손하고 성실하게 시험을 준비해 온 수험생들에게 박탈감을 안기는 중대범죄다. 경찰은 부정행위 수법과 경위를 철저히 수사하고 주무 부처와 공단은 고강도 재발 방지 대책을 마련해야 한다.



AI 시험 부정행위는 확산일로다. 고교 내신시험과 연세대·서울시립대 논술시험에 이어 이번에는 선호도 높은 세무사 시험마저 부정행위로 얼룩졌다. 적발된 건 빙산의 일각일 수 있다. 공인회계사·변리사 등 다른 국가전문 자격시험에서도 유사한 부정행위가 있었던 것으로 드러나고 있다. A씨가 공인회계사 1차 시험에서도 같은 수법으로 부정행위를 저질렀으나 불합격했다고 실토한 마당이다. 지난 7월 법학적성시험(LEET·리트)에서 사상 첫 만점을 받은 응시자를 둘러싸고도 AI 안경을 이용한 부정행위 의혹이 제기됐다.



오는 19일 지원자가 55만1864명인 대학수학능력시험이 치러진다. 이것까지 AI에 뚫린다면 입시 현장에 대혼란이 빚어질 것이 분명하다. 교육 당국은 AI 안경과 초소형 카메라, 스마트폰 등을 이용한 일체의 부정행위를 철저히 차단해야 한다. 시험장 CCTV 설치로 사후 검증체계를 갖추고 무선주파수(RF)·초소형 카메라 렌즈·금속 탐지기 등 첨단 장비 도입도 서둘러야 한다. 국가시험이 부정행위로 얼룩지면 국가 운영의 신뢰와 사회의 기본 질서마저 무너질 수 있다.

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