굿바이 잠실… 추억의 야구 전설들 ‘雨中 매치’

한국 프로야구의 상징과도 같은 잠실구장과 작별을 위해 전설들이 한자리에 모였다. 올해를 끝으로 재건축에 들어가는 서울 잠실야구장 고별 경기인 ‘잠실 더 라스트 이닝 바이 르노’가 지난 14일 열렸다.



잠실구장과 작별을 슬퍼하듯 이날 경기는 늦가을 비가 추적추적 내렸지만 많은 팬이 관중석을 채워 잠실구장의 마지막 추억을 함께했다.

“감독님, 오랜만입니다” 김응용(왼쪽)과 김성근 전 감독이 14일 서울 잠실야구장 고별 경기인 ‘잠실 더 라스트 이닝 바이 르노’에 앞서 시구하고 있다. 뉴시스

이날 레전드 매치는 동군과 서군으로 나뉘어 7이닝 경기로 치러졌다. 김응용 총감독과 김인식 감독이 이끈 동군은 김광수, 유희관, 김상진, 더스틴 니퍼트, 박철순, 배영수, 송승준, 이만수, 김재호, 류중일, 이대호, 이승엽, 정성훈, 전준호, 박정태, 박경완, 이진영, 정근우, 장원진 등이 출전했다.



김성근 총감독과 강병철 감독이 지휘한 서군은 이종범, 박명환, 윤석민, 조계현, 한용덕, 구대성, 조인성, 김봉연, 김용희, 김태균, 박병호, 손시헌, 박용택, 장종훈, 김성한, 신명철, 이병규, 이순철, 이선희 등이 참가했다.



경기 시작에 앞서 김응용과 김성근 감독이 시구자로, 이만수와 박경완이 시포자로 나섰다. KBO리그 원년인 1982년 최우수선수(MVP)를 차지한 박철순이 동군 선발 투수로 등판해 팬들의 이목을 끌었고, 동군 포수로 나선 이만수는 박용택의 2루 도루 때 주자를 잡지는 못했지만 정확한 송구를 선보여 여전한 어깨를 자랑하기도 했다.



3회초 유일한 외국인 선수 니퍼트가 등판했을 땐 박수갈채가 터져 나왔다. KBO리그에서 통산 214세이브를 올린 구대성은 마운드뿐 아니라 타석에도 서서 안타를 치며 눈길을 끌었다.



4회 종료 후 열린 홈런 더비에서는 이승엽과 박병호가 0점으로 침묵한 가운데, 먼저 2개를 넘긴 이대호를 제치고 김태균이 마지막 2점짜리 보너스 홈런을 터뜨려 총 3점으로 역전 우승했다.



웃음과 감동으로 가득했던 추억 여행이었던 이날 경기는 서군이 동군에 5-2로 승리했다. 결승 득점을 올린 ‘적토마’ 이병규가 MVP로 선정됐고, 인기스타상은 탁월한 수비를 선보인 김재호가 받았다.

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