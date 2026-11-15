‘AG 金’ 스케이트보드 강준이, 세계 제패

한국 스케이트보드 간판 강준이(18·레드불·사진)가 세계 최고 권위의 스케이트보드 대회인 스트리트 리그 스케이트보딩(SLS)에서 올해 두 번째 우승을 거머쥐었다. 강준이는 14일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 2026 SLS 도쿄 남자부 결선에서 36.4점을 받아 우승했다. 일본의 오노데라 긴우(36.3점)를 0.1점 차로 제쳤다. 세계 최정상급 스케이터들이 초청돼 기량을 겨루는 SLS는 전 세계 주요 도시를 순회하며 1년에 6∼8차례 열리는 스케이트보드 스트리트 종목 최고의 정규 투어 대회다.

지난 4월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 자신의 첫 출전 대회에서 한국인 최초로 우승을 차지했던 강준이는 자신의 두 번째 SLS 출전 대회에서도 우승컵을 들어 올리는 기염을 토했다.

지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 스트리트에서 한국 선수 최초로 금메달을 차지했던 강준이는 지난달 18일 파라과이 루케에서 열린 2026 월드 스케이트 게임스 남자 스트리트 결선에서 합계 179.32점으로 은메달을 획득했다. 우승자 오노데라(182.26점)와는 2.94점 차였다. 한국 스케이트보드 역사상 세계선수권 최고 성적이었다. 그리고 이번 SLS 도쿄 대회에서는 오노데라를 제치고 정상에 섰다.

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