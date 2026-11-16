‘빚투’ 삼전닉스에 쏠려… 신용융자 잔고 7조 달해

삼성전자와 SK하이닉스에 개인투자자들의 ‘빚투(빚내서 투자)’ 자금이 7조원 가까이 몰린 것으로 나타났다. 국내 증시 전체 신용융자 잔고는 감소하고 있지만 반도체 대형주에 대한 쏠림 현상이 여전히 높은 수준으로 유지되고 있는 상황이다. 금융당국이 반대매매를 억제하기 위해 담보유지비율 규제를 한시적으로 완화한 가운데 특정 종목에 집중된 신용융자가 증시 변동성을 키울 수 있다는 우려가 나온다.

지난 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 나오고 있다. 뉴스1

15일 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 삼성전자의 신용융자 잔고는 3조6157억원, SK하이닉스는 3조3183억원으로 집계됐다. 두 종목의 합산 잔고는 6조9340억원으로 코스피·코스닥 전체 신용융자 잔고 25조556억원의 27.7%에 달한다. 코스피 시장만 놓고 보면 전체 신용융자의 36% 이상이 두 종목에 집중된 셈이다.



신용융자는 투자자가 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수하는 거래다. 주가 상승 시 수익을 확대할 수 있지만 하락하면 손실도 커지고, 담보유지비율을 충족하지 못할 경우 반대매매로 이어질 수 있다.



특히 반도체주에 대한 신용융자 쏠림은 올해 들어 가파르게 증가했다. 지난해 말 전체 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 신용융자 잔고가 차지하는 비중은 10% 수준이었지만 코스피가 고점을 기록했던 지난 6월19일에는 25%까지 상승했다. 지난 8월12일에는 33.6%까지 확대되기도 했다. 상반기 반도체주 급등으로 레버리지 투자 수요가 집중된 영향으로 풀이된다.



문제는 신용융자가 일부 대형주에 집중될수록 주가 하락 시 매도 압력이 커질 수 있다는 점이다. 담보 부족에 따른 반대매매가 발생하면 주가 하락과 추가 매도가 맞물리면서 변동성이 확대될 수 있다. 특히 반도체주가 코스피에서 차지하는 비중이 큰 만큼 지수 전체에 부담으로 작용할 가능성도 있다.



금융당국도 신용거래 관리에 나섰다. 당국은 시장 충격을 줄이기 위해 지난 9일부터 내년 1월31일까지 증권사의 신용공여 담보비율 140% 이상 유지 의무를 한시적으로 유예했다. 주가 급락에 따른 일시적인 담보 부족이 강제 매도로 이어지는 것을 막겠다는 취지다.



다만 규제 완화가 새로운 빚투 수요를 자극하는 것은 경계하고 있다. 금융감독원은 지난 12일 9개 종합금융투자사업자와 간담회를 열고 종목별·차주별 신용공여 한도를 철저히 관리할 것을 당부했다.



한편 국내 증시 전체 신용융자 잔고는 지난 6월24일 역대 최고치인 38조6328억원에서 최근 25조원 수준으로 감소했다. 약 5개월 만에 13조원 넘게 줄었지만 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 신용융자 비중은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

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