“주가 떨어질 때 사야”… 개미들 ‘마통’ 11월 급증

이달 들어 주요 시중은행의 마이너스통장(마통) 잔액이 4년3개월 만에 최대 수준으로 올라섰다. 코스피 지수가 5000 초반으로 급락하자 저가 매수를 노린 ‘빚투’(빚 내서 투자) 움직임에 연말 자금 수요, 생활비 충당용 인출 등이 맞물린 결과로 풀이된다. 최근 마통 금리가 상승 추세여서 차주들의 부담이 늘어날 전망이다. 반도체 호황으로 기업 영업이익이 대폭 늘면서 이달 들어 정기예금 잔액도 15조원 넘게 증가했다.

주요 시중은행의 마이너스통장(마통) 잔액이 4년3개월 만에 최대 수준으로 올라섰다. 사진은 서울시내 현금인출기 모습. 연합뉴스

15일 금융권에 따르면 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행의 마이너스통장 잔액은 12일 기준 44조2632억원으로 집계됐다. 이는 2022년 8월 말(44조7699억원) 이후 4년3개월 만에 최고 수준이다. 이달 12일 동안 마통 잔액은 지난달 말(43조5950억원)보다 6682억원(1.5%) 늘었다. 이는 10월 한 달 증가액 6115억원을 웃도는 수준이다.



올해 1월 말 39조7380억원이던 5대 은행의 마통 잔액은 4월 말까지 39조원대를 유지했다. 이후 코스피가 급등하자 빚투 수요가 몰리면서 5·6월 두 달 동안 3조7000억원 가까이 증가했다. 마통 잔액은 은행의 대출 한도 축소와 코스피 급락에 8·9월 감소로 돌아섰으나 10월부터 다시 늘고 있다. 한국은행이 최근 발표한 ‘10월 금융시장 동향’에 따르면 지난달 신용대출을 포함한 기타대출 잔액은 1조7000억원 늘면서 전체 가계대출을 끌어올렸다. 한은은 “10월 개인 투자자들의 주식 순매수가 신용대출에 영향을 준 것으로 보고 있다”고 밝혔다.



약정 한도 대비 실제 사용 잔액 비율인 마통 소진율도 높아졌다. A 은행의 소진율은 지난해 말 43.0%에서 지난달 말 47.3%, 이달 12일 48.0%로 상승했다. B 은행도 같은 기간 40.2%, 45.1%, 46.1% 등으로 높아졌다.



최근 마통 잔액 증가의 배경으로는 코스피 저가 매수 수요가 꼽힌다. 시중은행 관계자는 “증시가 반등할 때 신속하게 자금을 투입할 수 있도록 마이너스통장을 활용하면서 매수 시점을 노리는 것 같다”고 분석했다. 종가 기준 지난달 28일 6012.44였던 코스피 지수는 지난달 30일 5730.74로 내려온 데 이어 이달 9일 5018.85까지 급락한 후 5200∼5300대를 오가고 있다.

통상 연말에 은행들이 가계대출 문턱을 높여 새로 대출 받기가 힘든 데다 최근 물가 상승과 양극화로 마통에서 생활비를 빼쓰는 수요가 더해진 것도 잔액 증가로 이어졌을 것으로 추정된다.



이달 들어 마통 잔액이 급증한 가운데 대출 금리는 상승 추세여서 차주 부담이 커질 전망이다. 은행연합회에 따르면 5대 은행의 9월 신규 취급액 기준 신용한도대출(마이너스대출) 단순평균 금리는 연 5.48%에 달했다. 5대 은행의 신용한도대출 단순평균 금리는 6월 연 4.97%에서 7월 연 5.01%로 0.04%포인트 오르며 5%대로 진입한 데 이어 8월 0.16%포인트, 9월 0.31%포인트 상승했다. 내달 미국 기준금리 인상 전망이 강한 데다 이달 26일 한은도 금리를 0.25%포인트 올릴 가능성이 점쳐져 당분간 고금리 기조가 이어질 것으로 예상된다.



한편 5대 은행의 정기예금 잔액은 12일 기준 1046조1960억원으로, 지난달 말(1030조4880억원)보다 15조7080억원 증가했다. 정기예금 잔액은 10월 한 달 동안 24조4009억원 늘어난 데 이어 이달에도 증가세가 지속됐다. 5대 은행 정기예금 잔액은 7월 35조5401억원, 8월 20조2920억원, 9월 8552억원 증가하는 등 하반기 들어 급격히 늘고 있다.



이는 반도체 수출기업을 중심으로 기업예금이 몰린 영향으로 추정된다. 시중은행 관계자는 “전체 정기예금 잔액 증가는 기업 여유자금 증가와 맞물린 것으로 보인다”며 “법인의 수출대금 은행 예치가 늘고 있다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지