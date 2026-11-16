공무원 이동 빗장 푼 양구군, 4년 만에 강원도 전입 허용

강원 양구군이 약 4년간 제한해 온 소속 공무원들의 강원도 전입을 전격 허용했다. 당장은 인력 공백이 불가피하지만 공무원 개인의 직업 선택권을 존중하는 동시에 도 공무원으로 성장한 이들이 향후 군 발전에 기여할 수 있다는 판단에서다.



15일 도에 따르면 양구군에서 올해 도로 전입한 공무원은 행정 2명, 사회복지 1명, 토목 1명 등 4명이다. 이들은 지난 1일자로 각 부서에 배치됐다. 양구군 공무원의 도 전입은 2023년 1월 3명이 이동한 이후 3년10개월 만이다.



이번 전입 허용에는 민선 9기 김왕규 군수의 의지가 반영됐다. 도나 중앙부처로 이동을 희망하는 공무원들에게 기회를 주는 것이 단기적으로는 조직 운영에 부담이 될 수 있지만 장기적으로는 지역 발전을 위한 투자라는 판단이다.



약 4년 만에 전입 기회가 열리면서 대상자인 근무 경력 3년 미만 7·8급 공무원들이 대거 시험에 응시한 것으로 알려졌다. 전형은 군 자체 시험을 통과한 이들을 대상으로 서류심사와 필기시험, 면접 순으로 진행됐다.



그간 군은 도 전입시험 공고를 소속 공무원들에게 공람하지 않는 방식으로 전입을 사실상 제한해 왔다. 신규 공무원의 퇴사가 잇따르는 상황에서 현장 경험을 갖춘 숙련 인력까지 빠져나갈 경우 업무 공백이 커질 수 있다는 우려 때문이다.



비슷한 이유로 소속 공무원의 도 전입을 제한하는 기초자치단체가 적지 않다. 올해의 경우 강원 18개 시?군 가운데 속초시, 양양군 등 6개 시?군이 공무원들의 도 전입시험 응시를 허가하지 않았다.



공무원들의 불만은 상당하다. 한 기초단체 공무원은 “전출 의지가 확고한 직원이라면 어떻게든 다른 방법을 찾아 이동하려고 할 것”이라며 “이를 막으면 갈등만 커진다”고 지적했다. 이어 “전출에 대한 명확하고 합리적인 기준 마련이 필요하다”고 주장했다.



김 군수는 “전출을 무조건 막는 것이 능사는 아니다”며 “직원들이 능력을 키우고 성장할 기회를 보장하면서도 양구에 남아 일하고 싶은 여건을 만드는 것이 중요하다”고 말했다.

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