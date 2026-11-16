통영 굴 껍데기, 발전소 ‘탈황제’로 재탄생

‘애물단지’ 신세로 전락한 굴 껍데기가 발전소 산업 원료로 재활용할 수 있게 됐다.



15일 경남도에 따르면 경남 통영시 굴 껍데기 자원화시설 위탁운영업체와 한국남부발전이 연간 2만t 규모의 굴 껍데기 탈황제 공급계약을 체결했다. 이에 따라 굴 껍데기를 발전소 산업 원료로 재활용할 수 있는 안정적인 판로가 국내 최초로 마련됐다.



지난 9일 체결한 이번 계약을 통해 통영시 굴 껍데기 자원화시설에서 생산된 탈황제는 한국남부발전 하동빛드림본부에 본격 공급된다.



탈황제 2만t을 생산하는 데 소요되는 굴 껍데기는 연간 약 4만t에 달하며, 이는 굴 껍데기의 대량 재활용과 자원화시설의 운영 안정화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 화력발전소의 연료 연소 과정에서 발생하는 황산화물을 제거하기 위해 기존 석회석을 굴 껍데기 탈황제로 대체하는 상용화는 이번이 국내 최초 사례다.



도의 집계에 따르면 2025년 도내 굴 껍데기 등 수산부산물 발생량은 총 25만4646t이며, 이 가운데 18만5832t이 재활용되고 6만8814t은 폐기됐다. 수산부산물 재활용률은 2023년 63%, 2024년 69%, 2025년 73%로 꾸준히 상승하고 있으나 미활용 물량을 줄이기 위해서는 대규모 신규 수요처 확보가 절실한 상황이었다.



도는 이번 상용화를 계기로 비료나 굴 채묘 기질 등에 국한되던 굴 껍데기의 재활용 범위를 발전소 산업 원료로 적극 확장할 계획이다. 이상훈 도 해양수산국장은 “이번 상용화로 처리에 어려움을 겪던 굴 껍데기가 발전소 산업 자원으로 탈바꿈하고 실증을 거쳐 안정적인 판로를 확보했다”고 말했다.

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