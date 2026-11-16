홍콩 경찰, AI 안면인식 감시망 가동…용의자 실시간 추적 가능

2019년 홍콩 국제공항에서 CCTV를 덮은 우산들. EPA=연합뉴스

홍콩 경찰이 인공지능(AI) 기반 안면인식 기술을 감시카메라 시스템에 도입해 용의자를 찾아내고 이동 경로를 추적하는 감시 체계를 본격 가동한다.

범죄 예방과 공공안전 확보를 위한 조치라는 게 경찰의 설명이지만, 과거 반정부 시위대에 대한 대대적인 단속이 이뤄졌던 홍콩에서 개인정보와 인권 침해 우려도 제기되고 있다.

15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 저우이밍 홍콩 경찰청장은 전날 스마트 감시망 전반에 AI 기반 안면인식 기술을 도입한다고 밝혔다. 경찰은 오는 16일부터 해당 시스템을 본격적으로 가동할 예정이다.

저우 청장은 “어떤 수법을 쓰든 범죄를 저지른다면 우리는 체포할 능력이 있다”며 안면인식 기술이 법을 준수하는 시민을 보호하고 범죄를 저지르려는 사람을 감시하는 수단이 될 것이라고 말했다.

이번에 도입되는 기술은 용의자의 얼굴 특징을 시스템에 입력하면 특정 시간대의 감시카메라 영상에서 해당 인물을 찾아내는 방식이다. 이를 통해 인물의 이동 경로를 추적할 수 있으며, 실시간 위치 파악을 통한 감시도 가능하다.

홍콩 경찰은 이번 기술을 국가안보 수호와 범죄 예방·적발, 공공안전 확보 목적으로만 활용한다는 방침이다.

이번 도입은 홍콩 전역의 감시 인프라를 확대하는 ‘스마트뷰’ 사업의 일환이다. 홍콩은 2024년부터 2028년까지 감시카메라 6만대를 설치한다는 계획을 추진해 왔으며, 현재까지 1만대 이상을 설치한 것으로 전해졌다.

그러나 안면인식 기술이 광범위한 감시와 개인 식별에 활용될 수 있다는 점에서 우려도 나온다.

특히 홍콩에서는 과거 반정부 시위 참가자들을 대상으로 대대적인 단속이 이뤄진 바 있어, 감시 기술이 범죄 대응을 넘어 시민들의 일상적인 활동을 추적하는 데 사용될 수 있다는 지적이 제기될 수 있다.

최근 홍콩의 한 민간 주거단지가 안면인식 출입 통제 시스템 도입 계획을 발표한 뒤 일부 주민이 공식적으로 문제를 제기해 당국이 조사에 나선 사례도 있다.

공공장소뿐 아니라 주거 공간까지 안면인식 기술이 확대되면서 개인정보 보호와 기술 활용 범위를 둘러싼 논쟁도 이어질 전망이다.

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