기괴하지만 아름다운… 거장의 손끝서 빚은 ‘부활’

“오 붉은 장미여.”



제1바이올린 맨 뒤편에 앉아 있던 메조소프라노 캐런 카길이 일어나 노래를 시작하자 콘서트홀의 공기가 달라졌다. 13일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 사이먼 래틀과 바이에른방송교향악단(사진)의 말러 교향곡 2번 ‘부활’. 머나먼 길을 걷는 듯한 1·2·3악장을 지나 마지막 절정을 향해 나아가는 순간이었다. 카길은 그윽하고 풍성한 울림으로 독일어 가사를 낭송하듯 또렷하게 전했다. 목소리는 악단의 목관과 자연스럽게 어우러졌다. 오래도록 기억될 절정의 시작이었다.

래틀은 공연 전 기자간담회에서 “말러의 세계는 아름다움과 기괴함, 낯선 구석까지 통째로 받아들여야 한다”며 “그 모든 것을 하나의 구조로 쌓아 올려 하나의 여정처럼 느껴지게 하고 싶다”고 말했다.



그 설명을 떠올리게 하는 연주였다. 1·2·3악장은 역동성과 정밀함을 함께 보여주면서도 다사다난한 인생 여정처럼 다가왔다. 템포와 표정이 거듭 바뀌는 음악 속에서 풍성한 현악과 선명한 관악이 저마다의 존재를 드러냈다. 무대 좌우에 나뉜 바이올린의 대화뿐 아니라 서로 다른 악기들이 주고받는 소리에서도 입체감이 살아났다.



메조소프라노와 목관이 아름답게 어우러진 4악장에서 거의 쉼 없이 5악장으로 넘어가자 장대한 피날레가 펼쳐졌다. 여섯 명의 호른 주자가 악기를 높이 들어 일제히 선율을 뽑아내는 모습은 장관이었다. 일곱 명의 타악기 주자가 만들어내는 격렬한 울림은 폭풍우처럼 몰아쳤다.



말러가 ‘위대한 부름’이라 이름 붙인 대목에서는 무대 밖 금관이 공간을 갈랐다. 오른쪽 문밖에서 트럼펫과 작은북이 울리고 왼쪽 문밖에서 호른이 응답했다. 그 사이로 무대 위 플루트와 피콜로가 새소리를 그려냈다. 거대한 울림과 섬세한 독주를 오가는 관악의 기량이 돋보였다.



국립합창단과 서울모테트합창단의 합창에 소프라노 루시 크로의 목소리가 어우러지면서 음악은 부활의 환희를 향해 나아갔다. 독창과 합창, 오케스트라가 함께 쌓아 올린 결말은 ‘부활’에 기대하는 충만함을 안겼다. 마지막 잔향 뒤 객석에서는 뜨거운 갈채가 터져 나왔다.



◆“60년 지나도 말러는 새롭다” 마에스트로 사이먼 래틀



마에스트로 사이먼 래틀에게 말러 교향곡 제2번 ‘부활’은 특별하다. 1966년 열한 살 때 처음 들은 ‘부활’이 그를 지휘자의 길로 이끌었다. 1988년 버밍엄시향과 녹음한 ‘부활’로 그라모폰 ‘올해의 음반’을 받았고 올해 바이에른방송교향악단과 녹음한 실황도 호평받았다. 11일 기자간담회에서 래틀과 나눈 문답이다



-60년 가까이 함께한 말러에게서 아직도 새로움을 발견하는가.



“위대한 음악이란 펼칠 때마다 전에 몰랐던 것을 발견하게 되는 음악이다. 지금도 놀랍다. 세상이 끝나는 날까지 기꺼이 이 곡들과 씨름할 것이다.”



-오랜 세월 ‘부활’을 지휘하며 해석이 어떻게 달라졌는가.



“때로는 경험이 도움이 된다. 더 나빠지지는 않았기를 바란다. 말러가 그린 큰 그림을 온전히 살리면서도 좀 더 고전적인 흐름을 갖추고 싶다. 지휘란 사뮈엘 베케트의 말처럼 ‘실패하는 일’이다. 다만 다음번에는 더 잘 실패하기를 바랄 뿐이다.”

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