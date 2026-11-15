콧물·기침으로 시작해 폐렴으로 악화… 고령층 위협하는 ‘RSV’

주로 소아 질환으로 알려진 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염증의 올해 입원환자 가운데 고령층이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 국내 표본감시에서 보고된 65세 이상 입원환자는 전체의 절반에 육박해 0∼12세 소아보다 많았다. 콧물과 기침 등 감기와 비슷한 증상으로 시작하지만 폐렴으로 악화할 수 있어 고령층의 주의가 필요하다.

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15일 질병관리청 감염병 표본감시 통계에 따르면 올해 11월 7일까지 보고된 65세 이상 RSV 입원환자는 3331명으로, 지난해 연간 환자 1906명의 약 1.75배다. 고령층 입원환자는 2022년 433명에서 2023년 1130명, 2024년 2032명으로 늘었다가 지난해 소폭 감소했으나, 올해는 11월 초 누적 환자만으로 지난해 총합을 넘어섰다.

65세 이상은 전체 RSV 입원환자의 47.0%를 차지했다. 50세 이상으로 범위를 넓히면 3905명으로 55.1%에 달했다. 반면 영유아(0∼6세)의 비중은 39.3%였다. 다만 이는 표본감시 참여 의료기관이 보고한 입원환자 통계로, 전국의 모든 환자를 집계한 수치는 아니다.

서울아산병원 감염내과 정지원(사진) 교수는 “고령층 입원 증가는 인구 고령화와 팬데믹 이후 호흡기 바이러스 유행 패턴 변화로 실제 환자가 늘어난 데다, PCR 검사 확대와 질환 인지도 상승, 표본감시 체계 개편의 영향이 복합적으로 작용한 결과”라고 분석했다.



성인의 RSV 감염은 초기에는 감기와 구분하기 어렵다. 콧물과 코막힘, 인후통, 기침 등으로 시작해 증상이 가벼우면 저절로 낫기도 한다. 문제는 감염이 기관지나 폐 등 하기도로 번질 때다. 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 천명과 호흡곤란, 가래를 동반한 기침이 나타나고 폐렴으로 악화할 수 있다.

정 교수는 고령층에서 중증 진행이 더 잦은 이유로 ‘면역 노화’를 꼽았다. 그는 “나이가 들면 면역계 기능이 저하해 바이러스 억제 능력이 떨어지고, 성인은 감기로 끝나기도 하지만 고령자는 폐렴 등 중증 하기도 감염으로 진행하기 쉽다”고 말했다.



심장이나 폐에 기저질환이 있으면 위험은 더 커진다. 정 교수는 “심장이나 폐 기저질환을 가진 고령층이 감염되면 염증 반응이 극대화되고 산소 포화도가 떨어지면서 심부전 악화나 만성폐쇄성폐질환(COPD) 급성 발작으로 이어질 수 있다”며 “중증 감염 뒤에는 폐 기능 저하와 호흡곤란이 수주에서 수개월간 남아 일상생활 수행 능력이 떨어지기도 한다”고 설명했다.

일반 성인에게 RSV에 특화된 항바이러스제는 아직 상용화되지 않아 해열진통제 등으로 증상을 조절하는 대증적 치료에 의존한다. 정 교수는 “38도 이상 발열이 3일 이상 지속되거나 기침이 심해지면 외래 진료를, 쌕쌕거림이 심하거나 청색증·의식 저하가 나타나면 응급실을 찾아야 한다”고 강조했다.



치료 수단이 제한적이어서 예방이 더 중요하다는 의미다. 대한감염학회는 75세 이상과 50∼74세 고위험군의 RSV 백신 접종을 권고하고 있다. 정 교수는 “백신은 하기도 질환과 입원·중증 위험을 70∼80% 이상 줄이는 것으로 알려져 있다”며 “RSV 감염으로 인한 중증 질환을 예방하기 위해 예방접종 권고 대상에 해당하는 성인은 RSV 백신 접종을 권장한다”고 당부했다.



해외에서 고령층을 대상으로 무료 접종하는 사례가 있지만 국내에서 RSV 백신은 비급여로 1회 접종에 20만∼30만원이 비용이 들어 접종률이 낮은 것이 현실이다. 반면 영국의 경우 무료 백신 접종 대상을 75세부터 시작해 80세 이상 미접종자와 노인요양시설 거주 성인, 65∼74세 고위험군까지 확대했다.



정 교수는 “고령층 RSV 감염은 개인 의료비 부담을 넘어 응급실 과밀화와 건강보험 재정 부담을 가중시킨다”며 “75세 이상 고령층과 심·폐 기저질환자, 면역저하자, 요양시설 입소자 등 최고위험군부터 단계적으로 지원하는 것이 현실적”이라고 제안했다.

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