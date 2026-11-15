‘대한항공 DNA’ 이식한 삼성화재, 대한항공 3연패 밀어넣으며 ‘다크호스’ 자격 증명했다

삼성화재가 확 달라졌다. V리그 남자부 챔피언결정전 최다 우승(8회)에 빛나지만, 2017~2018시즌 이후 8시즌 연속 봄 배구에 나가지 못했던 ‘몰락한 명가’ 삼성화재가 압도적인 최하위(6승30패)에 머물렀던 지난 시즌과는 180도 달라진 모습으로 ‘다크호스’로서의 면모를 뽐내고 있다.

삼성화재는 지난 14일 인천 계양체육관에서 열린 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 대한항공과의 맞대결에서 세트 스코어 3-1 승리를 거뒀다. 시즌 개막 후 KB손해보험을 잡고 시즌 첫 승을 신고한 뒤 현대캐피탈과 한국전력에 연이어 발목을 잡혔던 삼성화재는 ‘디펜딩 챔피언’이자 올 시즌에도 가장 강력한 우승후보로 꼽히는 대한항공을 잡아내며 분위기 반등에 성공했다. 반면 대한항공은 개막전에서 ‘라이벌’ 현대캐피탈에 3-0 완승을 거뒀으나 이후 3연패에 빠지며 불안한 출발을 보이고 있다.

삼성화재가 달라진 비결은 2020년대 들어 V리그 남자부 여섯 시즌 중 5번이나 통합우승을 차지한 대한항공의 DNA를 이식한 덕분이다. 2021~2022시즌부터 2024~2025시즌까지 대한항공을 이끌며 통합우승 세 차례를 일궈낸 토미 틸리카이넨(핀란드)에게 지휘봉을 맡겼다. 삼성화재 최초의 외국인 사령탑이다.

여기에 과거 ‘삼성화재 왕조’를 이끌던 코트 위 사령관이었으나 2017년부터 우리카드(2017~2019), 대한항공(2019~2026)에서 뛰었던 세터 유광우를 10년 만에 다시 불러들인 게 결정적이다. 틸리카이넨 감독의 ‘페르소나’나 마찬가지인 유광우의 노련하고 안정된 경기 운영 아래 삼성화재의 경기력은 몰라볼 정도로 달라졌다.

대한항공전에서도 유광우가 호키(브라질·26점)-왕빈(중국·24점)-송명근(14점)으로 이어지는 ‘삼각편대’가 고르게 활용하면서 대한항공의 코트를 폭격했다. 특히 지난 시즌을 앞두고 삼성화재로 FA 이적했으나 십자인대 부상으로 인해 한 시즌을 통째로 날렸던 송명근은 이적 후 첫 선발 출장 경기에서 녹슬지 않은 공격력으로 부활을 예고했다. 틸리카이넨 감독도 “오늘은 송명근의 날”이라며 극찬을 보냈다.

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