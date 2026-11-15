“징계 개입 증거 공개” vs “불필요한 선동”… ‘韓 조작 징계’ 진실은

국민의힘의 ‘한동훈 징계 조작’ 파문이 거세질 전망이다. 징계 조작을 주장한 황경성 윤리위원이 증거 공개를 예고한 가운데 장동혁 대표체제의 친한파 징계 관련 법원 판단이 줄줄이 예정돼 있기 때문이다.

(왼쪽부터)한동훈 무소속 의원, 장동혁 국민의힘 대표. 뉴스1

일부 중진 의원들이 진상조사 필요성을 거론하는 가운데 배현진 의원 등 징계를 당한 친한파에 유리한 판결이 나올 경우 국민의힘 내부 힘겨루기가 한층 가열될 것으로 보인다. 오세훈 서울시장을 비롯해 한동훈 의원, 장 대표 등 보수 진영의 차기 주도권 경쟁이 본격화할 것이라는 분석도 나온다.

서울남부지법은 당 윤리위로부터 당원권 1년 정지 징계를 받고 무효 확인 소송을 냈던 친한계 배현진 의원에 대해 오는 19일 1심 선고를 할 것으로 알려졌다.

지난 2월 당시 서울시당위원장이었던 배 의원은 누리꾼과 설전을 벌이는 과정에서 누리꾼 가족으로 추정되는 아동 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 아동 인권을 침해했다는 이유로 당윤리위로부터 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 받았다. 배 의원은 윤리위가 장 대표 반대파를 겨냥해 부당한 징계를 했다고 반발했고 당시 법원은 배 의원의 가처분 신청을 인용하기도 했다.

무소속 한동훈 의원과 국민의힘 배현진 의원. 연합뉴스

당내에서는 1심에서도 배 의원에 유리한 결론이 나올 것이란 의견이 많다.

이른바 ‘돌려차기 실언’ 논란 등으로 윤리위로부터 당원권 정지 징계 처분을 받은 친한계 서범수·진종오 의원이 낸 효력정치 가처분 신청의 판단도 이르면 이번 주 나올 전망이다.

배 의원의 1심 선고와 맞물려 이들 의원의 가처분 신청도 인용될 경우 친한계를 중심으로 장 대표 체제 교체를 요구하는 목소리가 더 커질 공산이 크다.

한편, 조작 징계 의혹을 주장해온 황 윤리위원은 장 대표가 외부 인사에게 징계 대상자와 형량에 대해 입김을 불어 넣은 정황이 담긴 텔레그램 대화록 등을 공개하겠다고 예고한 상태다. 그가 구체적인 증거를 내놓을 경우 일부 중진들을 중심으로 제기된 ‘독립적인 진상조사기구’ 구성 요구가 거세질 수 있다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴시스

장 대표 측은 “대여투쟁에 당력을 집중해야 할 시기에 불필요한 선동으로 투쟁 동력을 떨어지는 일은 없어야 한다”(박성훈 수석대변인)며 맞불을 놓고 있다.

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