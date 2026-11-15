‘악수로 맺은 깐부 거래’가 약점?…‘젠슨 황 없는 엔비디아’에 경고 날린 머스크

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 젠슨 황 전 CEO의 퇴진으로 엔비디아가 핵심 반도체 공급 거래 일부를 잃을 수 있다고 경고했다. 엔비디아의 핵심 공급 거래 상당수가 황 전 CEO와 공급업체 간 신뢰를 바탕으로 이뤄진 만큼, 그의 퇴진이 공급망에도 영향을 줄 수 있다는 주장이다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

머스크는 14일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “젠슨은 엔비디아의 공급망을 탁월하게 관리했지만, 많은 거래가 서면 계약이 아닌 젠슨과의 악수로 이뤄졌다”며 “젠슨이 없다면 이런 핵심 거래 중 적어도 일부를 잃게 될 것”이라고 썼다.

머스크도 황 전 CEO와 거래할 때는 발주서보다 그의 약속을 먼저 믿었다고 했다. 그는 “젠슨이 연산 자원 공급을 약속하거나 내가 부품 공급을 앞당겨 달라고 요청하면 언제나 약속을 지켰다”며 “발주서는 나중에 작성하더라도 약속이 이행되지 않을 것이라고 생각한 적은 단 한 번도 없었다”고 밝혔다.

황 전 CEO가 직접 챙긴 건 대형 협력업체만이 아니었다. 반도체 전문 조사기관 세미애널리시스의 딜런 파텔 창업자는 CNBC 인터뷰에서 황 전 CEO가 연 매출 수억달러 규모의 부품업체 경영진까지 직접 만났다고 설명했다. 앞으로 엔비디아에 얼마나 많은 부품이 필요한지 알려주고, 생산능력을 늘려 엔비디아에 물량을 우선 공급하도록 설득했다는 것이다. 머스크는 이 인터뷰 영상을 X에 공유했다.

파텔은 이 인터뷰에서 황 전 CEO가 물러난 뒤 공급업체들이 다른 거래처에도 눈을 돌리고 있다고 설명했다. 구글도 반도체 공급망 전반에서 추가 생산 물량을 확보하려 하고 있다는 것이다. 그는 엔비디아의 기술력이 주요 경쟁사보다 약 1년 앞선 수준이라며, 공급망에서 누려온 우위까지 흔들리면 경쟁사들에 추격의 기회가 생길 수 있다고 내다봤다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(왼쪽), 젠슨 황 전 엔비디아 CEO. EPA연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(왼쪽), 젠슨 황 전 엔비디아 CEO. UPI연합뉴스

엔비디아의 협력업체에서도 비슷한 우려가 나왔다. 지난 12일 로이터통신에 따르면 대만의 한 공급업체 임원은 황 전 CEO의 거취가 결정되기 전 “엔비디아가 필요로 하는 생산 물량은 지원하겠지만, 새 CEO가 젠슨만큼 공격적이지 않을 수 있다”고 말했다. 황 전 CEO는 그동안 대만 TSMC와 폭스콘, 한국의 SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 협력업체들과 긴밀한 관계를 유지해 왔다.

머스크는 황 전 CEO의 복귀를 촉구하는 온라인 청원에도 서명했다. 엔비디아는 지난 12일 황 전 CEO의 사임을 발표하고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했다. 엔비디아 이사회는 당시 “기존 사업과 고객에 대한 약속, 제품 개발 일정에 차질이 없을 것으로 예상한다”고 밝혔다.

황 전 CEO의 퇴진으로 실제 공급 계약이 끊기거나 생산에 차질이 빚어진 사례는 아직 확인되지 않았다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 지난 13일 엔비디아가 블랙웰부터 베라 루빈까지 제품 개발 일정을 확정했고 기술 인력도 건재해 향후 18∼24개월은 기존 사업을 이어갈 수 있을 것으로 전망했다. 다만 그 이후에는 정식 후임 CEO가 회사를 어떻게 이끄느냐에 따라 상황이 달라질 수 있다고 분석했다.

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