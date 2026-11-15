靑 "AI 부정행위 매우 엄중히 봐…15일 정책실장 주재 대책회의"

청와대는 15일 올해 세무사 시험 수석 합격자가 해당 시험과 공인회계사 시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인한 것과 관련, 정책실장 주재 대책 회의를 열고 대응책 마련에 나섰다.



임광현 대통령 비서실장은 이날 청와대 브리핑에서 이번 AI 부정행위 사태에 대한 입장과 대응 방안을 묻는 말에 "청와대도 그 사안에 대해서 매우 엄중하게 보고 있다"면서 이같이 전했다.

임광현 대통령 비서실장이 15일 청와대에서 '내 삶을 지키는 정부, 국민안전 플러스 프로젝트'를 발표한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

임 실장은 "특히 수능이 다음 주(19일) 있기 때문에 그 부분에 대한 대책 마련에 부심해왔다"고 설명했다.



그러면서 "이번에 세무사 시험뿐 아니라 회계사 시험에도 그런 가능성이 있다는 부분이 언론에 언급됐다"며 "오늘 오후에 정책실장 주관으로 그 부분에 대한 대책 회의가 있을 것이고, 그렇게 준비하고 있다"고 설명했다.



이례적인 고득점으로 부정행위 의혹이 제기됐던 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 이날 유튜브를 통해 세무사 1·2차 시험 및 공인회계사 1차 시험에서 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 시인하고 경찰에 자수했다.

<연합>

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