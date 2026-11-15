일본 궁성 폭파 시도 김석영 선생 등 독립유공자 206명 포상

국가보훈부는 제87회 순국선열의 날을 맞아 일본 궁성 폭파를 시도한 재일 노동자 김석영 선생 등 독립유공자 206명을 포상한다고 15일 밝혔다.

훈격별로는 건국훈장 46명(애국장 10명·애족장 36명), 건국포장 4명, 대통령표창 156명이다.

공군 부사관들이 대전 유성구 국립대전현충원에서 묘역에 헌화하고 있다. 세계일보 자료사진

1949년 최초 포상 이후 지금까지 독립유공자로 포상된 인원은 모두 1만9265명으로 늘었다.

애국장을 받는 김석영 선생은 1940년 6월 일본 도쿄에서 독립운동을 목적으로 비밀결사 ‘건달회(建達會)’를 결성해 활동했다.

선생은 일본 본토의 궁성과 내무성 등 주요 기관을 폭파할 계획을 세웠으나 사전에 발각돼 일본 경찰에 체포됐고, 1944년 1월 동경구치소에서 옥중 순국했다.

보훈부는 일본이 대륙 침략 전쟁의 승리와 식민지인 통제를 자신하던 시기에 일본 심장부를 겨눈 의열투쟁이라는 점에서 일본에 적지 않은 충격을 줬다고 평가했다.

같은 활동에 참여한 이종식·정갑진 선생도 이번에 건국훈장 애족장을 받는다.

애족장 수훈자인 여성 독립운동가 박성녀 선생은 좌우 합작 여성단체인 근우회 회원이다.

선생은 1930년 4월 노동절(5월 1일) 대규모 시위를 계획하고 항일 격문 약 1000매를 제작해 서울 시내 학교와 관청에 배포하다 체포됐다.

선생은 징역 1년을 선고받아 옥고를 치렀다.

격문에는 ‘제국 일본 타도’, ‘식민지 노예 철폐’ 등 강력한 항일 구호가 담겼다.

대통령표창을 받는 김희영 선생은 충남 천안 직산병원 병원장으로, 1919년 3월 28일 직산광산 광부 200여 명과 함께 만세 시위에 참여했다가 기소유예 처분을 받았다.

세브란스 의학교 제1회 졸업생으로 외과술이 뛰어나 부와 명예가 보장된 의사였지만, 전국을 돌며 가난한 이들을 돌보고 광부들의 시위에도 동참했다.

이 밖에 △경남 양산에서 사병을 동원해 일본군 수비대와 맞서다 피살 순국한 김병희·김교상 부자(애국장) △정신여학교 제자들에게 독립 창가를 배포한 김원근 선생(대통령표창) △미국 하와이에서 대한인국민회 활동으로 독립운동 자금을 지원한 이백용 선생(대통령표창) 등이 포상된다.

이백용 선생은 아들 이근성 선생이 2015년 건국포장을 받은 바 있어 부자(父子) 독립유공자로 기록된다.

보훈부는 이번 포상이 자료 수집과 현지 조사, 대학·지방자치단체·문화원·기념사업회의 협조로 이뤄졌다고 설명했다.

또 그간 제대로 평가받지 못한 여성, 농민, 노동자, 의사 등을 포상해 독립운동을 보다 입체적으로 조명하게 됐다고 평가했다.

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