강원관광재단, 양양군∙양양공항∙강원랜드와 외국인 유치 MOU

강원관광재단은 지난 13일 양양국제공항에서 양양군, 한국공항공사 양양공항, 강원랜드와 ‘양양국제공항 외국인 유치 활성화를 위한 다자간 업무협약’을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 염동열 대표이사 취임 후 재단이 추진한 첫 업무협약이다. 김정중 양양군수, 박병로 한국공항공사 양양공항장 직무대리, 김도균 강원랜드 대표이사 등 4개 기관 주요 관계자가 참석했다.

업무협약식. 강원관광재단 제공

최근 방한 관광객이 지방공항으로 직접 입국하는 흐름이 빠르게 늘어 올해 상반기 지방공항 외국인 입국은 전년 대비 42% 증가했으나 양양국제공항은 국제 정기편 공백으로 이 성장세에서 비켜서 있었다.

오는 12월 필리핀항공 양양~마닐라 전세기 4항차 운항이 확정되고 파라타항공이 12월 21일 상하이 정기편 취항을 준비하는 등 국제선 재개의 전환점을 맞은 만큼 신규 노선의 조기 안착을 위한 수요 기반 확보가 시급한 상황이다.

이에 4개 기관은 △양양국제공항 신규 노선 유치 등 운항 활성화 지원 △강원 연계 관광·전시복합산업(MICE) 상품 공동 개발 △국내외 상품 홍보 공동 마케팅 분야에서 협력하고 기관별 강점을 살려 다음에 역할을 수행하기로 협약했다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 “하늘길은 열리는 것만으로 완성되지 않고 노선 유치와 연계 관광상품 개발, 공동 마케팅이 함께 맞물릴 때 공항이 지역 관광의 국제 관문으로 성장할 수 있다”며 “재단은 공동 마케팅과 팸투어 운영을 맡아 양양공항으로 들어온 외국인 관광객이 강원 곳곳에서 오래 머물고 즐겁게 소비할 수 있도록 연계 관광·전시복합산업(MICE) 상품 개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지