[속보] 靑 "범정부 역량 총동원해 국민안전 위협 범죄 강력 대응할 것"

임광현 대통령비서실장은 15일 “국민 안전을 위협하는 각종 범죄에 범정부적인 역량을 집중해 대응하겠다”고 밝혔다.

임 실장은 이날 청와대 춘추관에서 열린 언론 브리핑에서 “국민께서 체감할 수 있는 성과를 창출하기 위해 ‘내 삶을 지키는 정부, 국민안전 플러스 프로젝트’를 추진하겠다”며 이같이 말했다.

임광현 대통령 비서실장. 연합뉴스

그러면서 “오늘부터 연말까지 국민 안전을 위한 전 부처의 대응 상황과 성과를 점검해 미흡한 부분은 보완하고, 실질적인 변화로 이어지도록 하겠다”고 강조했다.

정부는 관계성 범죄와 이상동기범죄, 경제 범죄 등을 중심으로 각 부처의 대응 상황을 점검하고 실효성을 높이기 위한 보완책을 마련할 방침이다.

한편 임 실장은 브리핑 후 질의응답에서 올해 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 부정행위와 관련해 “그 사안을 매우 엄중하게 보고 있다”며 “오후에 정책실장 주재로 대책 회의가 있을 것”이라고 말했다.

이어 “세무사 시험뿐 아니라 회계사 시험에서도 그런(부정행위) 가능성이 있다고 언론에 언급됐다”며 “(관련 대응 방안을) 준비하고 있다”고 밝혔다.

앞서 올해 세무사 시험 수석 합격자 한원석씨는 이날 자신이 선임한 변호사의 유튜브 채널을 통해 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI로 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 시인했다. 경찰은 사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당해 수사하기로 했다.

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