“이제 찐 수석”…‘AI 자수’에 세무사 시험 차석 ‘너덜너덜’ 수험서 재조명

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 인정하면서 낡고 너덜너덜해진 수험서와 합격 후기를 공개했던 기존 차석 합격자가 재조명받고 있다.

자신이 세무사 시험을 준비하며 공부했던 방법을 설명하고 있는 윤정후씨. 윤씨 유튜브 채널 캡처

15일 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 이돈호 변호사의 유튜브 채널을 통해 이번 시험에서 부정행위를 한 사실을 인정하고 경찰에 자수서를 제출했다고 밝혔다.

앞서 A씨는 세무사 1차 시험에서 만점(400점)에 가까운 397.5점을 받았고, 평균 점수가 30.18점에 불과한 세법학개론에서 만점을 받으며 AI 안경을 사용한 것 아니냐는 의혹을 받았다.

A씨는 이날 공개한 영상에서 차석 합격자를 향해 “차석, 지금은 당연히 수석이신 분이겠다”며 “진짜 수석하신 분께 진심으로 죄송합니다”고도 밝혔다.

이에 이번 세무사 시험에서 차석을 했다며 AI 안경 논란에 대한 생각과 함께 자신의 공부법을 공개했던 윤정후씨의 후기가 다시 주목받고 있다. 해당 영상의 이날 기준 조회수는 85만회를 넘었다.

윤씨는 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 AI 안경 논란과 관련해 “안경을 써본 적이 거의 없고, 당연히 시험장에서도 안경을 안 썼다"고 밝혔다.

윤씨에 따르면 그는 2025년 1차 시험에 합격했으나 같은 해 2차 시험에서 불합격했다. 이후 올해 유예시험에 응시해 총점 602점, 평균 75.25점으로 차석 합격했다.

윤씨는 메모와 형광펜 밑줄 등이 빼곡한, 낡고 너덜너덜해진 교재를 들고 나와 “지하철로 학원 출퇴근하면서, 왔다 갔다 하면서 이 책을 막 읽었던 기억이 있다”고 말했다.

문제 풀이 시연을 하고 있는 윤씨. 윤씨 유튜브 채널 캡처

이어 20분이 넘는 시간을 할애해 자신의 과목별 공부 방법과 하루 일과, 실제로 문제를 푸는 모습 등을 설명하고 보여줬다.

윤씨는 “제가 이 영상을 올린 이유는 스스로를 자랑하거나 기타 다른 이유에서가 아닌, 커뮤니티를 통해 무분별하게 확산되는 세무사 시험 및 여타 자격사에 대한 무분별한 비난과 비판을 멈추어주셨으면 하여 올린 것”이라며 “세무사 시험을 비롯한 모든 시험을 준비하는 분들 및 합격하신 분들 모두의 노력이 폄하되는 현재의 상황이 너무 통탄스럽다”고 했다.

이날 윤씨 영상에는 “이제 ‘찐 수석’이다”, “역사상 가장 유명한 ‘수석’ 축하드린다”, “페이지를 얼마나 넘겼는지 너덜너덜해진 책이 피·땀·눈물의 흔적”이라는 등의 댓글이 잇따라 달렸다.

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