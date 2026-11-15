풀무원, 유엔기후변화협약 총회서 지속가능식생활 사례 발표

풀무원이 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 지속가능식생활을 통한 탄소배출 감축 성과와 민관협력 사례를 발표했다.

풀무원은 지난 12일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31 한국홍보관 행사에서 지속가능식생활 추진 사례를 소개했다고 15일 밝혔다.

풀무원은 식물성 지향 식품과 동물복지 식품을 중심으로 지속가능식품 사업을 추진하고 있다. 대표적으로 채소와 단백질, 통곡물을 2대 1대 1 비율로 구성하는 ‘211 식사법’을 제안해 일상에서 지속가능식생활을 실천하도록 지원하고 있다.

이날 행사에서는 지속가능식단의 환경·영양 효과를 검증한 연구 결과도 공개했다. 미국영양학회 국제학술대회 ‘NUTRITION 2026’에서 발표된 연구로, 풀무원기술원 구내식당의 일반식과 지속가능식단을 전과정평가(LCA) 방식으로 비교한 결과다.

연구에 따르면 지속가능식단의 식사당 탄소발자국은 1.29㎏CO₂e로 일반식(1.82㎏CO₂e)보다 약 30% 낮았다. 영양밀도지수는 일반식의 약 3.3배에 달했다.

세계자연기금(WWF UK)이 제시한 식사당 탄소배출 기준인 1.57㎏CO₂e 이하를 충족한 식단 비율도 지속가능식단은 89%로 일반식(37%)보다 높았다.

풀무원은 대통령 직속 국가기후위기대응위원회와 추진한 민관협력 성과도 소개했다. 지난 8월 탄소중립 실천 확산을 위한 업무협약을 체결하고 대학생 참여 프로그램인 ‘2026 넷제로프렌즈 4기’에 협력기업으로 참여했다.

이 과정에서 대학생팀 ‘Pul코스’는 급식 메뉴에 따른 탄소발자국 변화를 보여주는 시뮬레이터를 개발했다. 해당 팀이 진행한 체험 조사에서는 응답자의 97%가 탄소배출량 정보를 제공받으면 저탄소 메뉴를 선택하겠다고 답했다.

풀무원은 농업·공급망 단계의 저탄소 관리와 제품 탄소발자국 감축, 지속가능식단 확산 등을 추진하고 있다. 2050년 넷제로 달성을 목표로 태양광 발전과 지열 히트펌프 등 친환경 에너지 활용도 확대할 계획이다.

홍은기 풀무원 ESH 담당은 “지속가능식생활이 일상 속 자연스러운 선택이 될 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

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