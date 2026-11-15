부모 경제력 따라 달라지는 자녀의 꿈…진로 격차 뚜렷

성적이 비슷하더라도 부모의 학력과 경제력 등가정환경에 따라 학생들이 장래에 희망하는 직업에 차이가 있는 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

부모의 사회경제적 지위가 높을수록 자녀가 장래에 사회경제적 지위가 높은 직업을 희망하는 경향이 뚜렷하다는 연구 결과가 나왔다.

진로정보를 찾거나 상담을 받는 등 진로교육을 경험할 기회에서도 가정환경에 따른 격차가 확인됐다.



학교가 진로교육 기회를 제공하는 데 그치지 않고 학생들이 이를 실제로 이용할 수 있도록 지원해야 한다는 지적이다.

◆ 부모 사회경제적 지위 높을수록 자녀 진로포부도 높아

15일 한국교육개발원이 발표한 ‘진로교육 경험이 사회경제적 지위에 따른 진로포부 격차에 미치는 영향 분석’ 보고서에 따르면 연구진은 국제학업성취도평가(PISA) 2018년과 2022년 한국 학생 자료를 활용해 부모의 학력과 직업, 가정의 경제적·문화적 자원 등을 종합한 사회경제적 지위와 희망 직업 간 관계를 분석했다.

분석 결과 부모의 사회경제적 지위가 높은 학생일수록 장래에 더 높은 사회경제적 지위를 갖는 직업을 희망하는 경향을 보였다.

부모의 사회경제적 지위 상위 25%와 하위 25% 학생 간 기대 직업지위 지수 격차는 2018년 10.95점, 2022년 10.67점이었다.

기대 직업지위 지수는 학생이 희망하는 직업의 사회경제적 수준을 수치화한 것으로, 값이 클수록 사회경제적 지위가 높은 직업을 의미한다.

부모의 사회경제적 지위가 높은 학생들은 과학·기술·공학·수학(STEM)이나 보건·의료 등 전문직을 희망하는 비율이 상대적으로 높았다. 반면 부모의 사회경제적 지위가 낮은 학생들은 비전문 직업군을 희망하거나 아직 희망 직업을 결정하지 못한 비율이 높았다.

이러한 차이는 읽기·수학·과학 학업성취도가 비슷한 학생끼리 비교했을 때도 나타났으며, 남학생과 여학생 모두에서 확인됐다. 성적이 비슷하더라도 부모의 사회경제적 여건에 따라 학생들이 장래에 가질 수 있다고 기대하는 직업의 수준이 달라질 수 있음을 보여준다는 게 연구진의 설명이다.

◆ 진로정보 검색·상담 경험도 가정환경 따라 차이

진로교육을 경험할 기회에서도 부모의 사회경제적 지위에 따른 격차가 뚜렷했다.

연구진이 PISA 2018년 자료를 활용해 학생 5507명의 진로교육 경험을 분석한 결과, 대학 교육과정 등에 관한 정보를 인터넷에서 검색한 경험이 있는 학생은 부모의 사회경제적 지위 상위 25% 집단에서 63.1%였지만 하위 25% 집단에서는 40.8%에 그쳤다. 격차는 22.2%포인트(p)였다.

학교 밖 진로상담사와 면담한 경험이 있는 학생도 상위 집단은 43.1%, 하위 집단은 27.4%로 15.7%p 차이가 났다. 대학 등 고등교육기관 방문 경험은 각각 43.8%와 29.4%, 교내 진로상담사 면담 경험은 70.5%와 58.8%였다.

직업체험과 흥미·적성검사 등에서도 사회경제적 지위가 높은 학생들의 참여율이 상대적으로 높았다.

반면 학교에서 누가 진로지도를 담당하는지나 진로상담사 배치 여부는 부모의 사회경제적 지위에 따라 큰 차이가 없었다. 학교에 진로교육을 받을 기회가 마련돼 있더라도 학생들이 실제로 진로상담을 받거나 진로정보를 찾아본 경험에는 가정환경에 따른 격차가 있었던 것이다.

◆ 진로교육 경험 반영하자 직업지위 격차 약 7% 줄어

연구진은 진로교육 경험을 통계 분석에 추가하자 부모의 사회경제적 지위에 따른 기대 직업지위 격차가 약 7% 줄어드는 것으로 나타났다고 밝혔다. 진로교육 경험이 가정환경에 따른 진로포부 격차와 관련이 있음을 보여주는 결과다.

연구진은 학교에 진로상담사 등이 배치돼 있더라도 학생들의 실제 이용 경험에는 가정환경에 따른 차이가 있다는 점에 주목했다. 진로교육 기회를 제공하는 것만으로는 진로포부 격차를 해소하기 어렵다는 것이다.

연구진은 “향후 학교 진로교육 정책의 핵심 과제는 제도적 공급의 확대 자체보다 사회경제적 배경에 관계없이 학생이 필요한 정보, 상담, 탐색 기회를 실제로 이용할 수 있도록 만드는 것에 있다”고 강조했다.

그러면서 중3과 고1 학생에게 연 1회 이상 30분 이상의 개별 진로상담을 보장하고, 부모의 사회경제적 지위가 낮은 학생에게 진로정보와 멘토링, 학업지원 등을 연계해 제공하는 방안을 제안했다.

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