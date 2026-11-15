중기중앙회, 2027년 노란우산 고객교육 프로그램 공모…25일까지 접수

중소기업중앙회는 노란우산 가입 소기업·소상공인의 경영역량 강화와 재충전을 지원하기 위해 ‘2027년 노란우산 고객교육 프로그램’을 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

이번 공모는 가입자의 사업역량을 높이고 정서적 회복과 재충전 기회를 제공할 교육 프로그램을 발굴하기 위해 마련됐다. 공모 분야는 역량교육과 힐링교육 등 2개 분야로, 총 5개 유형으로 운영된다.

역량교육은 사업 초기부터 성장기·성숙기·폐업 및 재기까지 생애주기별 필요한 역량을 강화하는 ‘원데이 역량교육’과 온라인 마케팅·인공지능(AI) 활용 실무능력을 집중적으로 교육하는 4주 과정의 ‘역량 마스터코스’로 구성된다.

힐링교육은 캘리그라피, 퍼스널컬러 진단, 명상, 필라테스·요가, 공예 등 여가와 취미 중심의 ‘원데이 힐링교육’을 비롯해 1박2일 일정의 ‘숙박 힐링교육’, 실용적인 문화 역량을 높이는 4주 과정의 ‘문화 마스터코스’로 나뉜다.

프로그램 제안자는 역량교육과 힐링교육 중 한 분야를 선택해 교육 목적과 대상에 적합한 프로그램을 제출하면 된다.

접수 기간은 오는 25일 오후 6시까지다. 제안서 인쇄본 8부는 중기중앙회 교육지원실에 우편 또는 방문 제출하고, 한글파일은 이메일로 별도 제출해야 한다. 우편은 마감 시각 이전 도착분만 인정된다.

중기중앙회는 서류심사와 발표심사를 거쳐 최종 프로그램을 선정하고 12월 중 결과를 개별 통보할 예정이다. 자세한 내용과 제안서 양식은 중기중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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