평년보다 12일 빠른 첫눈…국토부 24시간 제설대응체계 가동

서울에 평년보다 12일 이른 첫눈이 내릴 정도로 겨울 추위가 본격화하면서 도로살얼음 등 결빙사고 우려가 커지고 있다. 이에 국토교통부는 15일부터 24시간 제설대응체계를 가동하고 결빙취약구간을 집중 관리하는 등 겨울철 교통사고 예방에 나섰다.

15일 기상청에 따르면 지난 8일 서울 종로구 송월동 서울기상관측소에서 올가을 첫눈이 관측됐다. 지난해 첫눈이 내린 12월 4일보다 26일, 평년 첫눈 관측일인 11월 20일보다 12일 빠른 기록이다. 당시 기상청은 경기 북동부와 강원 내륙·산지를 중심으로 내린 비나 눈이 얼어 도로살얼음이 발생할 수 있다며 교통안전에 각별한 주의를 당부했다.

13일 홍 장관이 수원국토관리사무소 현장을 찾아 올겨울 도로제설 대응 태세를 점검했다. 국토부 제공

이런 가운데 국토부는 이날부터 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 도로 제설대책기간을 운영한다. 24시간 제설종합상황실을 가동해 폭설과 도로 결빙에 신속하게 대응하고, 주요 휴게소에서 안전운전 캠페인도 진행한다.

이를 위해 최근 5년 평균 사용량의 130% 이상인 제설제 약 66만t을 비롯해 제설장비 8200대와 제설인력 6000명을 확보했다. 대설이 잦거나 교통량이 많은 주요 구간 264곳에는 기상 예보에 따라 장비 579대와 인력 631명을 사전 배치해 집중 관리할 계획이다.

특히 눈에 잘 보이지 않아 대형 교통사고로 이어질 수 있는 도로살얼음 예방에 집중한다. 도로살얼음 대응 위기수준을 기존 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향하고 상시 비상근무체계로 전환한다. 결빙취약구간 492곳에는 염수분사시설 등 안전시설을 확충하고, 사고 위험이 높은 밤 11시부터 다음 날 오전 8시까지 순찰과 모니터링을 강화한다.

13일 홍 장관이 수원국토관리사무소에서 도로제설 대응 태세를 점검하고 있다. 국토부 제공

지난 2월 마련한 결빙사고 재발방지 대책에 따라 지정된 결빙취약지점 121곳에는 도로열선 32개소와 염수분사시설 89개소를 이달까지 확충할 예정이다. 운전자 감속을 유도하기 위한 가변형 과속단속카메라도 올해 14개소를 시작으로 단계적으로 확대한다.

국토부 장·차관도 제설대책 가동에 앞서 잇따라 현장점검에 나섰다. 홍지선 국토부 장관은 지난 13일 수원국토관리사무소를 찾아 수도권 제설 준비상황을 점검했다. 홍 장관은 “수도권은 출퇴근길 교통량이 많아 강설 시 짧은 시간에도 극심한 교통혼잡과 사고로 이어질 수 있다”며 초기 대응과 사전 제설제 살포 등 철저한 대비를 당부했다.

특히 터널 입·출구와 급경사지, 그늘진 구간 등에서 도로살얼음 사고가 반복될 수 있다는 점을 지적하며 도로열선과 염수분사시설 등 안전시설의 적기 설치를 주문했다. 수원국토관리사무소는 올겨울 제설제 1만1601t과 장비 76대, 인력 132명을 확보했으며 결빙취약지점 8곳에 도로열선 5개소와 염수분사장치 3개소를 연내 설치할 계획이다.

앞서 정의경 국토부 제2차관도 지난달 21일 강원지역 제설 현장을 점검했다. 정 차관은 강릉국토관리사무소 용대제설창고에서 제설자재와 장비 확보 현황을 확인하고, 한계령 등 결빙취약구간을 찾아 자동염수분사시설 등 원격제어 장비가 기상특보 발효 시 즉각 작동할 수 있도록 사전 정비를 철저히 할 것을 지시했다.

눈과 비가 내리는 지난 8일 서울 중구 명동거리에서 우산을 쓴 외국인 관광객들이 이동하고 있다. 뉴스1

운전자 대상 안전운전 캠페인도 병행한다. 홍 장관은 지난 13일 경부고속도로 죽전휴게소에서 열린 겨울철 안전운전 캠페인 현장을 찾아 운전자들에게 안전수칙 준수를 당부했다.

국토부는 전국 주요 휴게소와 졸음쉼터에서 차량 사전점검, 도로살얼음 구간 감속, 제설차량 주의, 사고 대응 요령 등 4대 안전수칙을 안내하고 차량 무상점검 등도 추진한다. 카카오내비와 티맵, 아틀란, 네이버맵 등 내비게이션 업체를 통해 결빙 우려 구간을 안내하고, 도로전광표지에는 강설과 기온 하강, 제설차량 투입 현황 등 관련 정보를 제공할 예정이다.

홍 장관은 “겨울철 도로 안전을 위해서는 정부의 철저한 도로 관리뿐만 아니라 운전자들의 안전운전 실천도 중요하다”며 “안전거리 확보와 감속 운전 등 겨울철 안전수칙을 실천할 수 있도록 홍보와 안내에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지