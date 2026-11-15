전북도·소방본부, 겨울철 대설·한파 대응체계 가동

전북도와 전북소방본부가 겨울철 대설과 한파에 대비해 24시간 비상 대응체계를 가동한다. 도는 재해 우려지역 412곳을 점검하고, 소방본부는 고립 우려 마을 16곳과 재해 우려지역 25곳을 집중 관리하는 등 폭설에 따른 인명·재산 피해 예방에 나선다.

전북도는 내년 3월 15일까지를 겨울철 자연 재난 대책 기간으로 정하고, 24시간 상황 관리와 단계별 비상근무 체계를 운영한다고 15일 밝혔다.

전북소방 119구조대원들이 지난해 겨울 산행중 저체온증 등을 호소한 등산객을 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

주요 점검 대상은 적설 취약 구조물과 결빙 취약 구간, 고립 예상 지역, 해안가 인명피해 우려 지역, 제설 취약 구간 등 5개 유형의 재해 우려 지역 412곳이다. 기상 예비특보 단계부터 상황판단 회의를 열고 상시 대비와 초기대응, 비상 1·2·3단계 등 5단계 체계에 따라 대응 인력을 단계적으로 확대한다.

제설과 한파 취약계층 보호를 위한 재정 지원도 이뤄졌다. 전북도는 행정안전부에서 대설 대책비 8억2000만원과 한파 대책비 6억1000만원 등 모두 14억3000만원을 확보해 시·군에 지원했다. 제설제와 소형 제설장비 구입, 제설 차량 임차, 한파 쉼터 난방비와 방한용품 지원 등에 활용한다.

도는 사전 대비 기간인 지난 9월 28일부터 이달 14일까지 14개 시·군 및 관계 기관과 재해 취약 시설 점검과 비상 대응체계 구축을 추진했다. 제설 전진기지 20곳과 자동 염수분사장치 140곳, 한파 쉼터 6182곳, 한파 저감 시설 5568곳에 대한 점검도 마쳤다.

전북도소방본부도 같은 기간 ‘2026~2027년 겨울철 자연 재난 긴급구조대책’을 추진한다. 폭설에 따른 마을 고립과 도로 통제, 한파 취약계층의 안전사고에 대비해 고립 우려 지역 16개 마을 219세대와 전통시장·산간 도로 등 재해 우려지역 25곳을 중점 관리한다.

이지성 전북도 행정부지사가 지난 13일 시·군 부단체장 회의에서 대설·한파에 대비한 선제적 대응과 현장 중심의 재난 예방 활동을 당부하고 있다. 전북도 제공

지난겨울 소방본부는 대설 관련 구조·구급활동 72건을 통해 23명을 구조하고 31명을 구급 이송했다. 고드름 제거와 수도관 동파 등 안전조치도 53건 했다. 고립 우려 지역 26개 마을 539세대를 대상으로 245차례 예찰과 점검을 벌였다.

올해는 관서장이 직접 취약지역을 점검하고, 폭설 때 소방 차량 진입이 어려운 곳을 중심으로 예찰을 강화한다. 구급차 난방장치와 의약품 동결 방지 상태를 사전 점검하고, 119구급상황관리센터를 통해 24시간 응급의료 상담과 의료 지도, 한파 쉼터 안내도 제공한다.

폭설로 도로가 통제되거나 마을이 고립되면 소방항공대와 구조대 간 협력체계를 가동해 인명구조와 응급환자 이송에 나선다. 재난안전통신망을 활용해 관계 기관과 현장 상황을 공유하고, 구조활동 중 2차 사고 예방을 위한 안전관리도 강화한다. 수도관 동파와 비닐하우스·축사 피해가 발생하면 긴급 급수와 제설 등 생활안전 지원활동도 펼칠 계획이다.

이지성 전북도 행정부지사는 시·군 부단체장 회의에서 선제적 대응과 현장 중심의 재난 예방 활동을 당부했다. 진형민 전북소방본부장은 “고립 우려 지역과 재해 취약지역을 집중 관리하고 신속한 긴급 구조체계를 유지할 계획”이라고 말했다.

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