한국마사회 유승완 기수, 19년 뚝심으로 통산 600승…하루 2승 ‘겹경사’

19년 동안 한결같이 경주로를 달려온 기수가 개인 통산 600승이라는 이정표를 세웠다. 한 번의 우승에 만족하지 않고 매 경주 최선을 다해 쌓아 올린 기록이다. 600승을 달성한 날 또 한 차례 우승을 보태며 자신의 기록을 601승으로 늘렸다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 렛츠런파크 서울 소속 유승완 기수가 지난 8일 개인 통산 600승을 달성했다고 15일 밝혔다. 한국마사회 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 렛츠런파크 서울 소속 유승완 기수가 지난 8일 개인 통산 600승을 달성했다고 15일 밝혔다. 한국마사회 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 렛츠런파크 서울 소속 유승완 기수가 지난 8일 개인 통산 600승을 달성했다고 15일 밝혔다.

유승완 기수는 지난 8일 서울 제6경주(국산 5등급·1700m)에서 ‘크리솔스텝’(한국·수·3세)에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과했다. 2024년 1월 13일 ‘왈츠의여왕’과 함께 500승을 거둔 이후 약 2년 10개월 만에 100승을 추가하며 새로운 고지에 올랐다.

2007년 6월 데뷔한 유 기수는 2013년 세계일보배(L)에서 첫 대상경주 우승을 차지한 뒤 지금까지 통산 15차례 대상경주 정상에 올랐다.

특히 한국경마를 대표하는 암말 ‘실버울프’와의 호흡은 그의 경력에서 빼놓을 수 없는 장면이다. 유 기수는 실버울프와 함께 대상경주에서 7차례 우승하며 뛰어난 호흡을 과시했다. 2023년에는 ‘라라케이’와 함께 최후미에서 출발해 극적인 역전 우승을 일궈내 해외에서도 주목받았다. 그해 54승과 승률 15.2%를 기록하며 개인 최고 승률도 갈아치웠다.

유 기수는 이날 제9경주 제15회 스포츠월드배에서도 ‘임로’와 우승을 합작했다. 600승 달성에 이어 같은 날 601승까지 거두며 기쁨을 더했다. 통산 성적은 6459전 601승, 준우승 539회, 3위 636회다.

그가 꼽은 장수의 비결은 화려한 기승 기술이나 특별한 전략보다 기본에 가까웠다. 600승 달성 직후 인터뷰에서 유 기수는 19년 동안 꾸준히 활동할 수 있었던 원동력에 대해 “주어진 여건과 말의 능력 안에서 아쉬움이 남지 않도록 최선을 다해 타자는 것이 원칙이었다”고 말했다. 이어 “침체기도 있었지만 그때마다 변함없이 응원해 주신 분들 덕분에 힘을 얻었다”며 “앞으로도 최선을 다하겠다. 항상 감사드린다”고 덧붙였다.

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