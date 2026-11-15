日 '특급 열차' 스카이라이너 인터넷 예약 중단…개인정보 337만건 유출 의심

일본 나리타공항과 도쿄 도심을 연결하는 특급 열차 게이세이 스카이라이너의 좌석 예약 시스템이 해킹 공격을 받았다. 이에 따라 인터넷 예약 및 e티켓 시스템이 전면 중단되면서 현장 발권 대기줄이 평소보다 길어진 것으로 알려졌다.

게이세이전철은 15일 “서비스 보안 강화에 따른 긴급 점검으로 스카이라이너 티켓리스 서비스와 e티켓, e티켓 얼굴인식시스템, 여행사를 통한 구매 서비스를 일시 중단한다”고 밝혔다.

일본 나리타공항과 도쿄 도심을 연결하는 특급 열차 게이세이 스카이라이너의 좌석 예약 시스템이 해킹 공격을 받았다.

이어 “역 창구와 발권기에서는 계속해서 스카이라이너 티켓을 판매하고 있다”며 “서비스 재개와 관련해서는 따로 안내를 드리겠다”고 덧붙였다.

게이세이전철은 현재 중지된 서비스를 이용해 이미 티켓을 구매한 고객에 대해서는 “역 창구나 발권기에서 스카이라이너권을 별도로 구매한 뒤 역 직원에게 상황을 알려달라”며 “추후 환불 처리해 드리겠다”고 공지했다.

스카이라이너 좌석 예약 시스템이 중단된 것은 지난 11일 밤에 일어난 해킹 공격 때문이다. 고객 성명, 전화번호, 이메일 주소 등 최대 337만건의 개인정보가 유출됐을 가능성이 있다고 게이세이전철은 발표했다. 비밀보호도 유출됐을 가능성이 있지만, 암호화돼 있어 제3자가 복원할 수 없다고 회사 측은 전했다. 다만 다른 서비스와 동일한 비밀번호라면 바꾸는 것이 안전하다는 설명이다.

스카이라이너는 최고 시속 160㎞로 달려 나리타공항과 게이세이우에노역을 36분 만에 잇는다. 도쿄역까지 최단 53분 소요되는 JR 넥스(나리타 익스프레스)와 함께 대표적인 도심 이동 교통편이다.

일본에서는 최근 해킹 사건이 끊이지 않고 있다. 개인정보 유출 및 유출 의심 사건은 차량 공유 업체 타임즈카, 정보기술(IT) 대기업 GMO인터넷그룹, 생활용품점 무인양품 등 민간 기업뿐 아니라 오사카공립대 등 학교, 내각부와 ‘정부 설루션 서비스’ 등 정부 및 관련기관, 오사카시 온라인 행정 서비스 등 지방자치단체를 가리지 않고 있다.

일본 개인정보보호위원회는 올해 4월부터 지난달 16일까지 유출된 개인정보가 중복을 포함해 약 2억6000만명분으로 집계됐다고 최근 발표했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지