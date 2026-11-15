“이 사람 혼자겠어?”…세무사 수석 AI 부정행위에 국가시험 불신 확산

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하면서 국가시험의 공정성을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 시험 감독관들이 부정행위를 발견하지 못한 데다, 이례적인 성적이 공개된 뒤에야 의혹이 제기되면서 적발되지 않은 부정행위가 더 있을 수 있다는 불안도 커지고 있다.

15일 세무사 수석 합격자 A씨의 자백 영상에는 시험 감독의 실효성을 지적하는 댓글이 이어졌다. 한 누리꾼은 “더 무서운게 수석아니었음 그냥 넘어갔다”며 부정행위가 적발되지 않은 채 합격으로 이어질 가능성을 우려했다. 실제로 A씨의 부정행위 의혹은 시험장에서가 아니라 합격 후 온라인에서 처음 제기됐다.

올해 세무사 자격 시험에서 수석 합격한 한원석씨(왼쪽)가 15일 이돈호 변호사 유튜브에 나와 “세무사 시험에서 부정행위를 했다”며 “진심으로 사과드린다”고 말하고 있다. 이돈호 변호사 유튜브 썸네일 캡처

A씨는 올해 세무사 1차 시험에서 160문제 가운데 단 한 문제만 틀렸다. 특히 응시자 1만6856명의 평균 점수가 30.18점에 그친 세법학개론에서도 만점을 받았다. 수험생들이 정보공개를 청구한 결과 이 과목에서 A씨를 제외하고 90점 이상을 받은 응시자는 없었다.

그러나 시험 시행기관인 한국산업인력공단은 지난 13일 A씨의 1·2차 시험 감독관 4명에게 확인한 결과, 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항이 없었다고 밝혔다. 당시 시험실에는 폐쇄회로(CC)TV도 설치되지 않아 시험 상황을 영상으로 확인하기 어려운 것으로 파악됐다.

A씨는 이후 법률대리인인 법무법인 노바 이돈호 변호사의 유튜브 채널에 출연해 부정행위 사실을 인정했다. 그는 “저는 세무사 1, 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”며 “공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다”고 밝혔다.

제63회 세무사 시험에서 수석으로 합격한 A씨가 AI 부정행위를 자수한 영상에 달린 댓글들. 이돈호 변호사 유튜브 캡처

이 같은 자백에 수험생들 사이에서는 다른 국가시험에서도 부정행위가 있었을 가능성을 철저히 조사해야 한다는 요구가 나오고 있다. 영상에는 “이 사람 혼자겠어?”라는 반응과 함께 성실하게 시험을 준비한 응시자들이 피해를 볼 수 있다는 우려가 제기됐다.

실제로 올해 국가기술자격시험에서는 스마트안경을 이용한 부정행위가 6건 적발됐다. 다만 A씨 외에 세무사나 공인회계사시험에서 같은 방식으로 부정행위를 저지른 응시자가 더 있는지는 확인되지 않았다.

경찰은 이날 A씨의 자수서를 접수하고 사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당했다. 경찰은 신속하고 엄정하게 수사하겠다는 방침이다.

정부도 신종 전자기기를 이용한 부정행위에 대한 대책 마련에 나섰다. 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험(수능)에는 시험장별 스마트안경 판단 전담 인력을 배치하고, 각종 국가시험의 관리체계도 점검하기로 했다.

한국산업인력공단은 시험 감독관 교육과 전자기기 확인 절차를 강화하고, CCTV 확대와 전파탐지기 도입을 추진할 계획이다.

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