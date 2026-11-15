LH, 건설업계와 주택공급 간담회…공사비 현실화·민간 자율권 확대 논의

한국토지주택공사(LH)가 공공주택 공급을 앞당기기 위해 민간 건설업계와 협력 방안을 논의했다. 건설업계는 공사비 현실화와 자재 선정 자율권 확대 등을 요구했고, LH는 사업 참여 여건을 개선하는 방안을 검토하기로 했다.

15일 LH에 따르면 지난 13일 서울 강남구 건설회관에서 한국주택협회와 주택공급 간담회를 열었다. 간담회에는 이성훈 LH 사장과 윤영준 한국주택협회 회장, 최문규 한신공영 대표이사, 오태식 계룡건설산업 대표이사 등이 참석했다. 이번 간담회는 정부의 8·13 주택신속공급 방안과 9·22 주거안정플랜에 따른 주택공급 확대를 위해 마련됐다.

지난 11월 13일 서울 강남구 건설회관에서 열린 한국토지주택공사(LH)와 한국주택협회의 주택공급 간담회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. LH 제공

한국주택협회는 공사비 현실화와 자재 선정 자율권 보장을 건의했다. 품질 우수 업체에 대한 우대 강화와 설계변경 기준 마련, 민간참여사업의 기성검사 개선도 요청했다. 공공지원민간임대주택의 조기 분양 허용과 지방 사업에 대한 금융지원, 공공재개발 사업 참여 조건 개선도 건의 사항에 포함됐다. 협회는 건설경기 침체가 이어지는 데다 공사비와 금융비용까지 올라 건설사들의 부담이 커졌다며 실질적인 지원책 마련을 요구했다.

LH는 품질 우수 업체 우대와 적정 사업비 보장, 민간 자율권 확대 등을 추진하기로 했다. 공공재개발 사업의 참여 여건을 개선하고 민간 건설사의 기술력을 공공주택에 활용하는 방안도 검토할 계획이다.

윤영준 한국주택협회장은 “주택공급 확대라는 공동의 목표 아래 긴밀한 협력체계를 다지는 자리를 가지게 된 것이 뜻깊다”며 실질적인 사업 참여 여건 개선을 당부했다.

이성훈 LH 사장은 주택공급 속도를 높이기 위해 민간의 적극적인 참여와 협조가 필요하다고 강조했다. 이어 “업계에서 건의한 사항을 신속히 검토해 합리적 대안을 마련할 것”이라고 말했다. 이 사장은 “우리나라 건설업계의 기술력은 이미 세계적인 수준”이라며 “공공과 민간이 든든한 파트너로서 힘을 모아 주택공급의 새로운 물꼬를 트고, 국민이 체감하는 공급 성과를 만들어 나갈 것”이라고 덧붙였다.

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