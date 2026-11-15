‘젠슨황 복귀’ 여론 확산…머스크 등 온라인 청원도 12만명 동참

중국 첩자로 의심받는 여성과의 불륜 스캔들로 치명타를 입고 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 다시 불러들이기 위한 실리콘밸리의 ‘구명 운동’이 거세지고 있다. 대형 기관투자자들이 이사회에 공식 서한을 보내 속도 조절을 압박하는가 하면, 일론 머스크 등 테크 거물들과 임직원 등 12만명이 온라인 청원에 가세했다.

13일(현지시간) 대만 타이페이의 거리에서 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 주식 시황이 나오는 화면 앞을 한 행인이 지나고 있다. 타이페이=EPA연합

엔비디아의 주요 주주인 얼티미터 캐피털의 브래드 가스트너 CEO와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 엔비디아 이사회에 황 전 CEO의 복귀를 숙고해달라는 내용의 공식 서한을 보냈다고 14일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다.

이들은 서한에서 “(황 전 CEO가) 모든 사실이 밝혀지기 전에 교체되는 불필요한 성급함을 피하고 신중한 절차를 거칠 자격이 있다”며 “이사회가 젠슨 황의 복귀 가능성을 포함해 모든 선택지를 테이블 위에 올려두고 신중하고 느리며 숙고하는 과정을 추진하는 것이 모든 이해관계자와 주주들에게 최선”이라고 요구했다.

얼티미터 캐피털은 지난 6월 30일 기준 2조원에 상당하는 엔비디아 주식(약 941만 주)를 갖고 있는 대형 기관투자자다. 아트레이디스 매니지먼트는 약 125만 주(약 2700억원 상당)를 보유했다.

황 전 CEO를 복귀시키라는 내용의 온라인 청원 사이트 ‘스탠드 위드 젠슨’ 캡처

온라인에서는 ‘스탠드 위드 젠슨’ 청원이 진행돼 주주와 엔비디아 전현직 직원 등 12만명 넘게 참여했다. 다만 참여자들이 신원과 소속을 자체 신고하는 방식이라 해당 인물이 실제 서명에 참여했는지는 확인되지 않았다.

이 청원에는 일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 Y콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등이 이름을 올렸다.

엔비디아 직원들은 황 전 CEO를 향한 응원의 글을 적기도 했다. 어윈 쿠먼스 수석 고위 엔지니어는 “그의 리더십은 내가 입사한 주요 이유 중 하나”며 “그의 업적과 더 넓은 공동체에서의 중요성을 고려해 그를 복귀시키고 공정하게 대우해달라”고 밝혔다.

자율주행 수석이사라고 자신을 소개한 패트릭 리우는 “피지컬AI 산업은 젠슨의 비전으로 탄생했고 크게 형성됐다”며 “젠슨의 흔들림 없는 지원이 없다면 자율주행과 실물AI 산업은 수년간의 후퇴를 겪을 것”이라고 주장했다.

황 전 CEO를 향한 실리콘밸리의 구명운동이 지나치다는 비판도 제기된다. 월스트리트저널(WSJ)은 국가안보 관련 의혹과 추가 혼외관계 의혹이 제기됐음에도 기술업계 거물들이 경영 성과 등을 앞세워 황 전 CEO를 감싸는 데 집중하고 있다고 지적했다.

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