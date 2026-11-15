두산에너빌리티, 발전사 고객과 AI 기반 운영·정비 기술 공유

두산에너빌리티가 인공지능(AI)을 접목한 첨단 발전설비 운영 및 정비 기술을 국내 발전사들과 공유하며 디지털 서비스 시장 공략과 고객 협력 강화에 나섰다.

두산에너빌리티는 지난 12일부터 이틀간 경남 창원 본사에서 국내 주요 발전사와 산학 전문가들을 초청해 ‘2026 발전운영기술교류회’를 개최했다고 15일 밝혔다.

두산에너빌리티가 주최한 발전운영기술교류회에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공

발전운영기술교류회는 현장의 발전설비 운영 노하우와 최신 기술을 고객사와 나누기 위해 2022년부터 매년 열리고 있는 행사다.

올해 교류회에는 발전사 관계자와 대학 교수 등 100여명이 참석해 발전설비 운영 과정의 현안과 최신 기술 수요에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

이번 행사에서는 급변하는 에너지 시장에 대응하기 위한 다양한 디지털 솔루션이 집중 조명됐다.

주요 발표 내용으로는 △복합발전 사업 수행 현황 및 공급 대응 전략 △AI 기반 원격감시·진단 기술 △AI를 활용한 미세균열 탐지 △발전 분야 AI 데이터 구축 및 활용 사례 등이 소개됐다.

특히 두산에너빌리티가 독자 개발한 예측진단 솔루션 ‘PreVision(조기경보)’과 AI 비파괴검사, 발전설비 기술자료를 활용한 운영·정비 지원 기술 등 실제 현장에 개발·적용된 구체적인 사례들이 참석자들의 큰 관심을 모았다.

최근 두산에너빌리티는 가스터빈 등 주력 발전설비 공급을 확대하는 동시에 설비의 수명 주기를 관리하는 장기서비스 및 디지털 솔루션 사업을 핵심 성장 축으로 키우고 있다.

방대한 발전설비 운전 데이터를 실시간 분석해 고장 징후를 사전에 포착하는 예측정비와 AI 비파괴검사를 통해 발전소의 운영 안정성과 정비 효율을 극대화한다는 전략이다.

행사 둘째 날인 13일에는 참석자들이 창원 본사 내 가스터빈 공장과 자체 개발한 발전설비 제어시스템 ‘가디언(GUARDIAN)’ 시험·교육센터를 직접 견학하며 제조 및 실증 역량을 확인했다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “발전설비 제작과 정비 노하우에 방대한 운전 데이터와 AI 기술을 결합하는 역량이 갈수록 중요해지고 있다”며 “앞으로도 고객사들의 생생한 현장 경험과 기술 수요를 꾸준히 수렴해 발전설비의 안정적 운영을 뒷받침하는 디지털 서비스 기술을 한층 고도화해 나가겠다”고 말했다.

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