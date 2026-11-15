박진호 NH아문디 주식운용부문장 “코스피 1만 가능성 여전…개인투자자 차분히 대응해야” [투자고수]

“코스피 1만 포인트는 장기적으로 열려 있는 가능성이라고 생각한다. 다만 지금 달성 시점을 단정하는 것은 신중해야 한다.”

박진호 NH아문디자산운용 주식운용부문장(CIO)이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 NH아문디자산운용 본사에서 진행한 세계일보 인터뷰에서 현재 한국 증시에 대해 분석하고 있다. NH아문디자산운용

박진호 NH아문디자산운용 주식운용부문장(CIO)은 지난 11일 세계일보와 인터뷰에서 최근 국내 증시의 급격한 조정에도 불구하고 코스피 1만 포인트 달성 가능성은 여전히 유효하다고 밝혔다. 다만 당장은 시장 안정과 기업 실적 확인이 우선이라고 강조했다. 박 부문장은 자본시장에서 ‘남의 돈’을 굴려온 27년 차 베테랑으로 NH아문디운용의 주식운용부문을 총괄하고 있다.

그는 최근 조정을 단순한 숨 고르기로 볼 수는 없지만 AI 산업의 장기 성장 경로가 꺾였다고 단정하기도 어렵다고 진단했다. 개인투자자에게는 단기 변동성보다 기업 경쟁력과 투자 기간을 살필 것을 조언했다. 다음은 일문일답.

-코스피 1만포인트 기대가 꺽인거 같다.

“시장의 경고를 겸허히 받아들이고 투자 가정을 다시 점검해야 할 시기다. 미국 중간선거 이후 데이터센터 인허가와 전력·환경 규제가 강화될 가능성은 AI 투자의 비용과 속도에 부담이다. 다만 AI 에이전트 확산은 아직 초입이며, 빅테크의 투자 의지와 재무여력, 국내 메모리 기업의 경쟁력은 여전히 유효하다.”

-여전히 코스피 1만 포인트가 유효하다고 보나.

“코스피 1만 포인트는 장기적으로 열려 있는 가능성이라 생각한다. 다만 지금 달성 시점을 단정하는 것은 신중해야 한다. AI 수요가 실제 기업 이익으로 이어지고, 반도체 이익의 지속 가능성에 대한 신뢰가 높아지면 가능하다. 장기공급계약으로 확보한 현금흐름이 주주환원으로 연결되고 다른 업종까지 이익 성장이 확산되는 과정도 필요하다.”

-미국의 데이터센터 규제 강화론에 대한 생각은.

“미국의 데이터센터 규제 강화 움직임은 데이터센터 건설을 중단하라는 의미는 아니라고 본다. 전력과 용수 등 일정한 조건을 충족하라는 요구에 가깝다.”

-모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 낮췄다.

“2027년까지 반도체 기업들의 실적 전망에는 큰 이견이 없는 것으로 보인다. 문제는 2028년 이후의 실적이다. 이익 전망에 대한 불확실성이 크고 예상치의 편차도 상당하다. 이런 점에서 모건스탠리가 합리적인 의문을 제기했다고 생각한다. 다만 우려가 그대로 현실화하진 않을 수도 있다고 본다.”

-반도체 기업들의 실적이 꺾일 가능성은 없나.

“현재 마진율이 80%가 나오는 것은 너무 높은데 이는 중국 등 신규 경쟁자의 진입을 유도할 수 있다. 우리가 지금 제일 무서워하는게 중국 아닌가. 마진율이 낮아지면 경쟁자 진입도 막을 수 있기 때문에 차라리 삼성전자와 SK하이닉스가 적극적으로 공급을 늘려 가격을 안정시킬 필요가 있다. 가격이 낮아지면 AI 인프라 투자비용도 줄어들고 새로운 수요도 창출할 수 있다.”

-반도체를 이을 주도 업종은.

“앞으로는 AI를 직접 개발하거나 인프라를 구축하는 기업뿐 아니라 AI를 활용해 생산성을 높이는 기업들이 부상할 것으로 예상한다. 통신사도 AI 에이전트 서비스를 통해 새로운 수익모델을 확보할 가능성이 있다. 자율주행과 로봇도 주목할 분야다.”

-중소형주로 상승세가 확산할까.

“삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 나머지 기업들의 주가 수준을 코스피 지수로 환산하면 2500∼2700선 정도라고 생각한다. 앞으로는 이러한 격차가 좁혀질 가능성이 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 덕분에 경쟁력을 얻고 수익 기회를 얻는 회사들이 많아지면 이들이 초과 수익을 낼 수 있다. 정부도 혁신성장펀드에 매년 돈을 일정 부분 투입하는 것도 마찬가지 선이라고 본다.”

-공모펀드 활성화가 필요하다고 강조했다. 이유는.

“지금은 상장지수펀드(ETF)가 지배하고 있어 증시가 하락할 때 완충지대가 없다. 장기 투자 문화를 정착시키고 시장의 안정성을 높이기 위해서라도 공모펀드 시장을 키워야 한다. 그러기 위해선 공모펀드도 ETF처럼 손끝에서 쉽게 가입할 수 있도록 제도를 개선해야 한다.”

-마지막으로 개인투자자들에게 조언한다면.

“시장 환경이 달라졌다는 사실을 겸허히 인정하고, 자신의 투자 판단을 다시 점검하셨으면 한다. 제게 깊은 반성을 하게 해준 문구가 있는데 ‘AI가 구조적 성장을 하더라도 당신의 수익률이 구조적 성장을 하는 것은 아니다’는 말이다. 코스피 5000선 안팎에서 안정을 찾아갈 가능성에 무게를 두되, 지수 목표보다 기업의 현금 창출력과 투자 기간에 맞춰 차분히 대응하시길 바란다.”

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