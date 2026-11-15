서울 청년 절반 “안정적인 삶이 가장 중요”…女, 결혼·출산 의향 더 낮아

서울 청년 절반 이상이 '현재 삶에서 가장 중요한 가치'를 물은 결과 '안정적인 삶'을 선택한 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

서울 청년 절반 이상이 현재 삶에서 가장 중요한 가치로 ‘안정적인 삶’을 꼽은 것으로 나타났다.

미래 계획에서는 ‘일자리’를 가장 중요하게 생각했으며, 결혼과 출산을 원하고 실제로 실현할 수 있다고 답한 비율은 여성보다 남성이 높았다.

15일 서울시여성가족재단에 따르면 재단 양성평등안전사업본부는 서울 거주 만 19~34세 청년 2647명을 대상으로 실시한 설문조사와 면접조사 결과를 담은 보고서 ‘서울시 청년의 양성평등 인식 기반 생애 전망과 정책 요구’를 최근 공개했다.

조사는 올해 5월 11일부터 29일까지 온라인 설문 방식으로 진행됐다.

◆ 양성평등 인식은 ‘공정중시형’…현재 삶의 가치는 안정

조사 결과 청년들의 양성평등 인식 유형은 여성의 구조적 불평등과 남성 차별을 모두 일정 수준 인정하는 ‘공정중시형’이 40.3%로 가장 많았다. 여성 차별을 심각하게 인식하면서 남성 차별과 성중립적 공정성에도 동의하는 ‘성차별 민감형’은 29.9%였다.

두 유형을 합하면 전체의 70.2%에 달했다.

여성 차별을 심각하게 인식하지만 남성 차별에 대한 인식은 낮은 ‘성평등중시형’은 14.5%였으며, 여성 차별에는 동의하지 않으면서 남성이 차별받는다고 생각하는 ‘역차별민감형’은 6.4%였다. 나머지는 양쪽의 차별 문제에 모두 무관심한 ‘차별둔감형’으로 분류됐다.

서울 청년들의 양성평등 인식 유형과 유형별 성비. 서울시여성가족재단 홈페이지 캡처

청년들이 현재 삶에서 가장 중요하게 생각하는 가치는 ‘안정적인 삶’이었다. 응답자의 52.8%가 이를 선택해 절반을 넘었다. 뒤이어 높은 소득(20.6%), 일과 삶의 균형(16.3%), 자기실현(7.1%) 등의 순이었다.

안정적인 삶을 바라는 경향은 남녀 모두에게서 나타났지만, 이를 실현하기 위해 중요하게 여기는 조건에는 차이가 있었다. 설문과 연계한 면접조사에서 여성들은 경력 지속 가능성과 일·생활 균형을 주요 과제로 꼽았다. 남성들은 소득과 주거 마련에 대한 부담을 상대적으로 중요하게 언급했다.

◆ 미래 계획 1위는 ‘일’…결혼 의향도 남녀 차이

미래 계획에서 가장 중요하게 생각하는 항목은 ‘일’로 44.5%를 차지했고, ‘개인생활’(18.3%), ‘파트너십’(16.1%), ‘자녀·가족’(14.6%) 등이 뒤를 이었다.

‘최근 한 달간 외로움을 자주 느꼈다’는 응답은 여성 46.5%, 남성 37%였다. ‘성역할에 대한 기대 때문에 부담을 느낀다’는 응답은 여성 34.7%, 남성 34.5%로 성별 차이가 거의 없었다.

결혼에 대한 전망에서는 성별 차이가 나타났다. 배우자가 없는 청년 2331명을 대상으로 결혼 의향을 물은 결과, ‘결혼하고 싶고 가능하다’고 답한 비율은 여성 35.5%, 남성 43.4%였다. 반면 ‘결혼하고 싶지 않다’는 응답은 여성 25.6%로 남성 12.8%의 두 배였다.

결혼을 원하지 않는 이유로는 ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’라는 응답이 여성 51.8%, 남성 38.9%로 가장 많았다. 뒤이어 여성은 결혼 비용 부담(14.7%), 남성은 결혼 비용 부담(23.9%)을 주요 이유로 꼽았다.

미래 계획 시 영역별 중요 비율(성*연령). 서울시여성가족재단 홈페이지 캡처

◆ 출산·입양 의향도 남성이 높아…성별 따른 정책 수요 고려해야

출산·입양 계획에서도 비슷한 경향이 확인됐다. ‘자녀를 원하고 가능하다’는 응답은 여성 30.9%, 남성 43.4%였다. 반면 ‘자녀를 원하지 않는다’는 비율은 여성 32.3%, 남성 16%로 여성이 두 배 이상 높았다.

자녀를 원하지 않는 이유로는 비용 부담이 여성 28.8%, 남성 47.2%로 가장 많았다. 이어 좋은 부모가 될 자신이 없다는 응답이 여성 20.7%, 남성 16.9%였으며, 자녀에게 매여 살고 싶지 않다는 응답은 여성 19.9%, 남성 14%였다.

재단은 양성평등 인식 유형과 경제활동, 결혼·출산 의향 및 실현 가능성 등에 따라 청년들의 정책 수요도 달라진다고 분석했다.

그러면서 서울시가 추진하는 청년 일자리와 주거, 자산 형성, 고립·은둔, 안전, 돌봄 정책에 조사 결과를 반영하면 정책 체감도와 양성평등 효과를 함께 높일 수 있을 것이라고 제언했다.

보고서 전문은 서울시여성가족재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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