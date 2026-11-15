세무사 수석합격자, 부정행위 자수…“AI 안경은 안 썼다”

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 인공지능(AI)과 전자기기를 이용해 부정행위를 저질렀다고 시인했다. 앞서 의혹을 전면 부인했던 그는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 수법을 썼다며 경찰에 자수서를 제출했다고 밝혔다.

A씨는 15일 법률대리인인 법무법인 노바 이돈호 변호사의 유튜브 채널에 출연해 “저는 세무사 1, 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”며 “공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다”고 말했다.

올해 세무사 자격 시험에서 수석 합격한 한원석씨(왼쪽)가 15일 이돈호 변호사 유튜브에 나와 “세무사 시험에서 부정행위를 했다”며 “진심으로 사과드린다”고 말하고 있다. 이돈호 변호사 유튜브 썸네일 캡처

A씨는 “초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 찍고 AI로 전송을 해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다”고 설명했다. 다만 유사한 부정행위를 막기 위해 구체적인 실행 과정은 공개하지 않겠다고 했다.

부정행위를 저지른 이유에 대해서는 경제적 어려움과 부모님의 기대를 언급했다. A씨는 “회사를 나와 자영업을 했지만 러시아 전쟁으로 운영비가 많이 올라가는 등 여러 가지로 잘 되지 않았다”며 “부정행위를 해서라도 합격이라는 결과로 부모님께 다시 한번 자랑이 되고 싶었다”고 말했다.

A씨는 서울경찰청에 자수서를 제출했다고 밝혔다. 그는 “파손돼 있는 일부 기기들도 있고 남아 있는 증거 자료는 수사기관에 제출할 예정”이라며 “제가 부정행위를 계획하고 실행한 과정도 수사기관에 빠짐없이 말씀드리겠다”고 했다.

이어 “준비하고 연습한 과정까지 모두 설명해 앞으로 비슷한 부정행위를 예방하는 데 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 수사에 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.

이번 의혹은 A씨가 공개한 제63회 세무사시험 성적에서 시작됐다. A씨는 지난 4월 치러진 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점을 받았다. 재정학에서 97.5점을 받았고 세법학개론·회계학개론·상법은 모두 만점이었다. 전체 160문제 가운데 단 한 문제만 틀린 것이다.

특히 세법학개론은 응시자 1만6856명의 평균 점수가 30.18점에 그친 과목이다. 수험생들의 정보공개 청구 결과 A씨를 제외하면 90점 이상을 받은 응시자가 없었고, 두 번째로 높은 점수도 80점대였다.

이례적인 성적에 온라인에서는 스마트안경을 이용한 부정행위 의혹이 제기됐다. 그러나 A씨는 앞서 언론 인터뷰에서 “말도 안 되는 얘기”라며 의혹을 부인한 바 있다.

시험 시행기관인 한국산업인력공단도 지난 13일 당시 시험 감독위원 4명에게 확인한 결과, 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 발견되지 않았다고 밝혔다. 공단은 당시 A씨의 2차 논술형 답안지를 전문가에게 검토하도록 하는 등 사실관계를 확인하고 있다고 설명했다.

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