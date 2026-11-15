밥 먹다 젓가락 툭, 몇 분 뒤 괜찮아졌는데…48시간 내 뇌졸중 경고

밥을 먹다 젓가락을 쥔 손에 갑자기 힘이 빠졌다. 몇 분 지나자 손은 원래대로 돌아왔다. 피곤해서 그랬겠거니 하고 넘기기 쉽다. 원인이 뇌혈관에 있다면 곧 뇌졸중이 올 수 있다는 신호다. 뇌로 가는 피가 잠깐 막히거나 줄어서 신경 증상이 나타났다가 사라지는 것을 ‘일과성 허혈 발작(TIA)’이라고 한다.

젓가락으로 초밥을 집어 올리는 모습. 일과성 허혈 발작은 팔이나 손에 갑자기 힘이 빠지는 증상으로 나타날 수 있다. 몇 분 뒤 정상으로 돌아와도 뇌졸중 위험이 남아 있어 바로 응급 진료를 받아야 한다. 기사 특정내용과 무관. pexels

팔다리에 힘이 빠지고, 말이 어눌해지고, 얼굴 한쪽이 처진다. 앞이 흐리게 보이거나 균형을 잡기 어려워지기도 한다. 증상은 보통 몇 분에서 1시간 안에 사라지지만, 위험은 증상이 사라진 뒤부터 시작된다.

◆뇌졸중 절반은 이틀 안에…증상 사라져도 뇌엔 흔적

미국심장협회(AHA)는 학술지 ‘스트로크(Stroke)’에 발표한 과학 성명에서 일과성 허혈 발작 후 90일 안에 뇌졸중이 생길 위험을 10~18%로 제시했다. 연구에서 보고된 가장 높은 수치는 17.8%다. 이 기간에 생긴 뇌졸중의 절반가량은 발작 후 이틀 안에 일어났다.

국내 자료도 비슷하다. 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 발작 후 2일 안에 뇌경색이 생기는 비율은 약 3.1%, 7일 안에는 약 5.2%다. 발작을 겪은 사람은 장기적으로도 뇌졸중 위험이 일반인의 약 5배다. 연구마다 수치는 조금씩 다르지만, 발작 직후가 가장 위험하다는 결과는 같다.

AHA에 따르면 일과성 허혈 발작 증상으로 응급실에 온 환자 10명 중 4명가량은 MRI에서 급성 뇌경색이 발견된다. 마비나 언어장애가 풀려도 뇌는 이미 손상됐을 수 있다.

진단은 영상 검사 결과로 나뉜다. 증상이 사라지고 MRI에서도 급성 뇌경색이 보이지 않으면 일과성 허혈 발작이다. 증상이 없어졌어도 MRI에 병변이 있으면 허혈성 뇌졸중으로 진단한다.

병원에서는 CT로 뇌출혈 같은 다른 원인부터 확인한다. 작은 뇌경색을 찾으려면 확산강조 MRI가 필요하다. AHA는 가능하면 증상이 생기고 24시간 안에 찍으라고 권고한다. 혈관이 좁아지거나 막힌 곳을 찾는 혈관 검사를 함께 하기도 한다.

◆혈관 좁아지거나 심장서 혈전

흔한 원인은 죽상경화증이다. 혈관 벽에 지방 등이 쌓이면 혈관이 좁아진다. 그 자리에 생긴 혈전이 뇌로 가는 피를 막는다.

심장에서 생긴 혈전이 뇌까지 흘러가 혈관을 막기도 한다. 대표적인 질환이 심방세동이다. 심장이 불규칙하게 뛰면서 혈전이 생긴다. AHA는 일과성 허혈 발작이나 뇌졸중 환자에게 심전도 검사로 심방세동이 있는지 확인하라고 권고한다. 이런 환자의 최대 7%에서 심방세동이 발견된다.

고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연, 비만도 위험을 높인다. 치료는 원인에 따라 다르다. 혈전을 막는 항혈소판제나 항응고제를 쓰고, 혈관이 심하게 좁아졌으면 시술이나 수술을 검토한다.

◆몇 분 만에 괜찮아져도 119

미국뇌졸중협회(ASA)는 뇌졸중 의심 증상을 ‘BE FAST’로 외우라고 안내한다. 갑자기 균형을 잃거나(Balance), 눈이 잘 안 보이거나(Eyes), 얼굴 한쪽이 처지거나(Face), 팔에 힘이 빠지거나(Arms), 말이 어눌해지는(Speech) 증상이다. 마지막 T(Time)는 이런 증상이 보이면 바로 응급전화를 걸라는 뜻이다.

웃을 때 입꼬리 한쪽이 처지는지, 두 팔을 앞으로 들었을 때 한쪽이 내려오는지, 발음이 평소와 다른지 보면 확인할 수 있다.

식사 중 손에 힘이 풀려 젓가락을 떨어뜨리는 상황을 AI로 만든 이미지. 오른쪽의 뇌혈관과 시계는 뇌졸중 위험과 빠른 대응을 의미한다. 실제 의료영상과 무관.

증상이 이미 사라졌어도 바로 119에 신고해 응급 진료를 받아야 한다. 저혈당, 편두통, 경련 때문에도 손에 갑자기 힘이 빠질 수 있어서 증상만 보고는 원인을 가릴 수 없다. 의료진에게는 증상이 시작된 시각과 지속 시간을 알려야 한다.

응급실에서 신경과 진료를 받지 못했다면 발작 후 48시간 안에, 늦어도 1주일 안에는 신경과를 찾아야 한다. AHA의 권고다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지