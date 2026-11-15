美항공 전면 중단사태 여파 계속…14일에도 4천편 넘게 결항

지난 13일(현지시간) 미국 전역에서 발생한 대규모 항공 이륙 중단의 여파가 14일에도 이어지면서 전국 공항이 극심한 혼란을 겪고 있다.



특히 항공 수요가 집중되는 금요일 오후 항공기 이륙이 4시간 30분가량 전면 중단되면서 항공사의 항공기 및 승무원 배치 일정이 꼬이는 등 연쇄적인 차질이 토요일인 이날까지 이어지고 있다.

13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항. AP연합뉴스

대규모 항공편 결항과 지연이 계속되고, 승객들의 발이 묶이는 등 혼잡이 가중되고 있는 것이다.



◇ FAA "오늘 최대 5천편 취소 가능성…15일까지 정상화"



항공 추적사이트 플라이트어웨어(FlightAware)에 따르면 14일 오전 11시 5분 기준 미국 내 항공기 약 4천100편이 결항했다.



로이터 통신은 이날 미국 내 항공기 4천편 이상이 취소되고 약 3천편이 지연되는 등 7천편 이상이 차질을 빚었다고 보도했다.



델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공 등 미 주요 항공사들은 이날 운항 스케줄의 약 20%를 취소했다. 저비용 항공사인 제트블루의 취소율은 40%에 달했다.



전날에도 항공 데이터 업체 '시리엄' 집계 기준 전체 31%가 넘는 8천200여편의 항공편이 결항했다.



브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 이날 예정된 항공편 약 4만1천편 중 4천∼5천편이 취소될 가능성이 크다고 밝혔다.



베드퍼드 청장은 항공사들의 운항 스케줄이 15일 업무 종료 시점까지 완전히 정상화할 것으로 전망했다.



다만, 항공기와 승무원들의 배치가 어긋나면서 실제 정상화까지는 시간이 더 걸릴 가능성도 있다.

14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 로널드 레이건 공항의 전광판에 뜬 항공기 취소·지연 안내. 로이터연합뉴스

승무원들은 안전 규정에 따라 최대 근무 시간과 의무 휴식 시간을 적용받는다. 앞선 지연으로 근무 한도에 도달하면 추가 운항에 투입될 수 없고, 대체 승무원은 다른 공항에 있거나 이미 운항 일정이 잡혀 있을 수 있어 후속 항공편에도 연쇄적으로 영향을 미친다.



미 항공사들은 항공기·승무원 재배치 과정에서 지연 및 결항이 계속될 수 있다고 승객들에게 안내했다. 일부 항공사는 항공편 변경 및 취소 수수료를 면제하는 등 대응에 나섰다.



이번 사태는 미 국내선뿐만 아니라 국제선 운항에도 영향을 미쳤다. 유럽 주요 공항에서도 미국행 항공편의 지연과 발생했고, 화물 항공 운송에도 차질이 빚어졌다.



항공 컨설턴트 앤드루 찰턴은 13일 미국 내 하루 평균 4만5천편 운항 중 약 4분의 1이 직접적인 타격을 받았다며 "파급 효과가 엄청나다"고 말했다.



그는 AP 통신에 "항공기는 단순히 A에서 B로 갔다가 멈추는 게 아니라, C와 E로 이동하고 계속해서 빙빙 돈다"며 "장거리 비행이나 대서양 또는 태평양을 횡단하는 국제선의 경우 이런 문제는 더 악화한다"고 설명했다.

14일(현지시간) 미국 시카고 국제공항에서 대기하는 승객들. AFP연합뉴스

◇ 공항은 밤샘 대기장으로…여행 취소·경기 차질 잇따라



미 언론에 따르면 뉴욕 JFK·라과디아 공항과 시카고, 로스앤젤레스(LA), 애틀랜타 등 주요 허브 공항에는 전날 밤부터 바닥에 누워 밤을 지새운 승객들로 가득했다.



텍사스주 댈러스 공항에서 딸과 함께 4시간 이상 대기했던 에밀리 브라운씨는 결국 여행을 포기했다고 AP에 말했다.



친구를 보러 오하이오주 콜럼버스로 가려 했던 브라운씨의 딸은 결국 공항에서 눈물을 흘리며 전화를 걸어야 했다고 한다.



브라운씨는 "14살 딸이 용돈을 모아서 비행기표를 샀고, 여행 계획도 전부 직접 세웠다"며 "이제 언제 갈 수 있을지 모르겠다"고 말했다.



대체 교통편을 찾으려는 승객들이 몰리면서 공항의 렌터카 업체에도 혼잡이 이어졌다. 그러나 대여 차량은 동이 났고, 일부 업체는 편도 대여를 제한하기도 했다.



미 대학 미식축구 경기도 영향을 받았다.



주말 경기를 앞둔 대학들이 전세기를 이용하지 못하면서 장거리 버스를 동원해 수백㎞를 이동해야 했다.



오번대와 퍼듀대 등은 각각 미시시피주와 아이오와주로 버스로 이동했다.



유타주립대와 애리조나대의 경기는 3시간 미뤄졌고, 미시시피대 미식축구팀 올레 미스는 오클라호마주 노먼으로 이동하는 교통편을 찾지 못해 결국 이날 오클라호마대와의 경기가 오는 15일로 연기됐다.

14일(현지시간) 미국 댈러스 포트워스 국제공항에 대기 중인 승객들. AFP연합뉴스

◇ 25년 만의 최장 운항 중단…추수감사절 앞 관제 취약성 부각



이번 사태는 13일 오후 3시 53분부터 오후 8시 16분까지 약 4시간 23분간 전국 공항의 항공기 이륙이 중단된 것으로, AP는 2001년 9·11 테러 공격 이후 25년 만에 가장 긴 전국적 운항 중단이라고 전했다.



미국에서 전국 단위의 운항 중단은 2023년 1월 FAA 전산 시스템 장애 탓에 발생한 적이 있었지만, 그때는 전날 사태보다 짧았다.



미 당국은 이번 장애가 항공교통관제 통신 장비에 새로운 기술을 적용하는 과정에서 발생한 과부하와 관련 있는 것으로 보고 있다. 테러나 인공지능(AI)시스템과의 관련성은 없다고 선을 그었다.



숀 더피 교통장관은 통신망을 기존 구리에서 광섬유로 교체하는 작업을 하던 중 차질이 빚어졌다고 설명했다. 다만 작업 과정의 오류인지 장비 자체의 결함인지는 조사 중이다.



통신망 교체를 담당했던 계약업체 L3해리스 측은 FAA 조사에 협조하고 있다고 밝혔다.



뉴욕타임스(NYT)는 이번 사태가 "최근 몇 달간 여러 차례 차질을 빚어온 FAA의 낡은 항공교통관제 인프라가 가진 고질적인 취약성을 여실히 드러냈다"고 지적했다.



특히 오는 26일 미국 최대 명절인 추수감사절을 앞두고 대규모 여행 수요가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 항공 안전에 대한 불안감도 커지고 있다.

<연합>

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