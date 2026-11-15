‘리그 최고 중견수비+FA C등급’ VS ‘리그 최악의 컨택트 능력+출루율 꼴찌’...김호령, FA 시장에서 어떤 평가를 받게 될까 [남정훈의 비욘드 더 그라운드]

[남정훈 기자] 리그 최고 수준의 중견수비에 보상선수가 필요 없는 C등급까지. FA 시장에서 충분히 매력적인 매물이 될 수 있다. 다만 거포가 아닌데도 올 시즌 리그에서 세 번째로 삼진을 많이 당하는 극악의 컨택트 능력에 규정타석을 채운 타자 중 출루율 꼴찌의 생산력. 이걸 보면 또 매력이 떨어진다. 생애 첫 FA 자격을 얻은 외야수 김호령(34)의 FA 행보는 어떻게 될까.

한국야구위원회(KBO)는 지난 13일 FA 자격 선수 명단을 공시했다. 2015년 신인 드래프트에서 2차 10라운드 102순위로 거의 끝 순번에 KIA의 호명을 받은 김호령도 데뷔 12년 만에 생애 첫 FA 자격을 얻었다.

KBO리그에서 리그 최고 수준의 중견 수비 능력을 인정받았던 김호령은 극악의 타격 생산력 때문에 그리 주목받지 못했다. 그러나 지난 시즌 타율 0.283 6홈런을 때려내며 직전 두 시즌 간의 1할대 타율을 극복해내더니 올 시즌엔 타율 0.267에 13홈런으로 데뷔 후 처음으로 두 자릿수 홈런을 때려내는 데 성공했다.

KIA도 리그 최고의 중견 수비 능력에 만만치 않은 펀치력까지 보유하게 된 김호령을 놓치지 않기 위해 시즌 중에도 두 번이나 비FA 다년 계약 협상 테이블을 차렸지만, 김호령은 이를 거절하고 FA 시장에 나가기로 했다.

다만 전반기만 해도 타율 0.280(329타수 92안타) 11홈런 46타점으로 타격까지 겸비한 중견수가 되어 FA 대박을 치는 듯 했지만, 후반기에 타율 0.245(196타수 48안타) 2홈런 22타점에 그치며 시즌 성적은 ‘대박’ 수준까지는 나오지 않았다.

그럼에도 상황은 김호령에게 유리하다. 김호령은 13일 발표된 공시에서 C등급을 받았다. 김호령을 영입하려는 타팀은 보상 선수 없이 보상금으로 2026시즌의 연봉의 150%만 KIA에 지급하면 된다.

KIA는 올 시즌 김호령이 FA 자격을 얻는 것을 감안해 연봉을 지난해 8000만원에서 올해 2억5000만원으로 세 배 이상 인상시켰다. 최소 B등급을 받게 하겠다는 의도였다.

그러나 김호령의 연봉은 팀 내에서 4~10위, 리그 전체에서 31~60위 안에 들지 않아 C등급이 됐다. 처음부터 C등급이었는지, 아니면 미국 메이저리그 도전을 마치고 LG로 돌아온 고우석(연봉 5억원) 등의 영향으로 당초엔 B등급이었다가 C등급으로 됐는지는 확인할 길은 없다. 어쨌든 김호령에겐 C등급이 된 게 시장에서 더욱 매력적인 매물이 될 수 있는 조건이다.

김호령은 KBO리그 내에서 박해민과 더불어 중견수 중 가장 뛰어난 수비력을 지닌 것으로 평가받는다. 재빠른 타구 판단에 빠른 발로 좌우중간을 가를 것으로 보이는 타구도 족족 잡아낸다. 여기에 어깨도 좋다. 중견 수비 보강을 원하는 팀이라면 탐나는 자원이다.

다만 타석에서의 생산성은 그에게 50억원 이상의 거액을 안겨주기를 주저하게 만드는 요인이다. 올 시즌 생애 첫 두 자릿수 홈런을 때려내긴 했지만, 삼진이 너무 많다. 올 시즌 김호령은 무려 156개의 삼진을 당했다. 리그 전체에서 힐리어드(KT, 175개), 나성범(KIA, 158개)에 이은 3위에 해당하는 기록이다. 힐리어드는 44홈런으로 리그 홈런 2위, 나성범도 31홈런을 때려낸 거포다. 김호령 이름 뒤에 있는 김재환(SSG, 155개)과 노시환(한화, 147개)도 각각 24홈런, 29홈런을 때려낸 거포 타입이다. 투 스트라이크 이후에도 풀 스윙으로 장타를 노리는 거포에겐 삼진은 세금이나 마찬가지다.

다만 김호령은 얘기가 다르다. 거포가 아니다. 그럼에도 삼진이 많다는 건, 컨택트 능력이 떨어진다는 것을 의미한다. 게다가 선구안도 그리 좋지 않은 편이라 156개의 삼진을 당하는 동안 얻어낸 볼넷은 35개에 불과하다. 그래서 출루율이 0.312에 불과하다. 규정 타석을 채운 49명 중 49위로 꼴찌다.

올해만 유독 삼진이 많았던 것도 아니다. 통산 성적만 봐도 182개의 볼넷을 얻어내는 동안 당한 삼진이 644개로 볼넷/삼진 비율은 최악 수준이다. 여기에 올해 때려낸 13홈런마저 내년에 급감한다면? 적어도 타석에서만큼은 그리 기대할 수준의 타자가 아니게 된다.

뚜렷한 주전 중견수가 없는 한화나 NC, 주전 중견수의 수비력이 좋지 않은 롯데 정도가 김호령의 영입을 고려할 만한 팀으로 거론된다. 과연 리그 최고 수준의 수비력과 C등급, 리그 최악의 컨택트 능력과 출루율 꼴찌 간의 간극에서 도출될 몸값은 어느 정도일까. 김호령의 FA 계약이 주목받는 이유다.

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